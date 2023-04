Zunder commence les travaux de sa premiÃ¨re station solaire de recharge ultra-rapide en France

Zunder, le principal opérateur indépendant de points de recharge pour véhicules électriques en Espagne, commence les travaux de construction de sa première station de recharge ultra-rapide en France. La société espagnole a remporté l’appel d’offres du concessionnaire Alicorne sur l’Aire du Pays d’Argentan. La station de recharge sera accessible depuis l’autoroute A88 (km 21), depuis les deux sens de l’autoroute et depuis la route départementale RD924.



Zunder a un plan de déploiement international ambitieux avec lequel il veut devenir le réseau de recharge de référence pour tous les utilisateurs de véhicules électriques en Europe du Sud. Grâce à la construction de la première station de recharge ultra-rapide Zunder en France, l’entreprise espagnole franchit une nouvelle étape dans sa courte et intense histoire : le début de son déploiement international pour se développer en Europe en commençant par la France prouve que le projet d’internationalisation devient une réalité. Selon Daniel Pérez, PDG de Zunder : « Zunder est en train de changer la façon de nous déplacer. Notre mission est de démocratiser la recharge ultra-rapide, et nous sommes fiers de le faire au-delà de nos frontières. D’autant plus si l’on considère que le premier pays européen où nous allons nous développer est la France. Un pays qui nous a souvent inspiré en matière de décarbonation du transport, et un pays dans lequel nous allons désormais proposer nos services de recharge ultra-rapide à tous les utilisateurs de véhicules électriques qui roulent en France.” Cette nouvelle station de recharge sera disponible sur l’application mobile Zunder dès sa mise en service. Afin d’offrir nos services le plus tôt possible, Zunder activera une borne éphémère qui sera installée dans les prochains jours.

Zunder, expérience premium pour les utilisateurs

Grâce à son développement technologique et à son expérience utilisateur premium, Zunder est déjà devenu l’opérateur le plus apprécié par les utilisateurs de véhicules électriques en Espagne. Zunder va désormais travailler pour avoir le même privilège en France. Zunder a le soutien d’investisseurs internationaux tels que White Summit Capital ou Mirova, qui ont récemment investi 100 millions d’euros dans l’entreprise. Avec ce soutien, Zunder entend exploiter plus de 4 000 bornes de recharge et en gérer plus de 40 000 via sa plateforme en 2025, avec un plan d’investissement de 300 millions d’euros sur la même période.

Partenaires stratégiques dans le déploiement en France

Pour ce projet de déploiement en France, Zunder s’appuie sur des partenaires stratégiques avec lesquels il s’est déjà associé dans le passé. Easy Charge et Ormazabal, tous deux dotés d’une vaste expérience dans leur secteur, contribueront à apporter de la solidité et de la fiabilité à toutes les phases des travaux. La première station de recharge ultra-rapide comprendra 12 points de recharge et les bornes délivreront jusqu’à 300 kW de puissance pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. De plus, la station disposera d’un auvent photovoltaïque qui permettra d’utiliser l’énergie solaire La station sera équipée d’une ombrière solaire photovoltaïque, ce qui permettra de produire de l’électricité d’origine renouvelable sur site et de protéger les utilisateurs face aux intempéries. Zunder installera des bornes Kempower et Ingeteam, qui ont déjà été utilisées sur les stations de recharge en Espagne et qui mettent à la disposition de l’utilisateur tout le développement technologique interne de Zunder. Fort de cette expérience, Zunder garantit que le service offert à ses utilisateurs est de la meilleure qualité.