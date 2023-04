Les Mousquetaires/Q ENERGY France : signature d’un contrat d’achat direct d’Ã©lectricitÃ© renouvelable (CPPA) de 29 MWc

Le Groupement Les Mousquetaires, acteur majeur de la grande distribution en France, et Q ENERGY France, acteur et producteur d’énergies renouvelables, viennent de signer un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable. Avec une capacité installée de 29 mégawatts sur 15 ans, ce CPPA témoigne de l’engagement des Mousquetaires en faveur de la transition énergétique.



Le Groupement Les Mousquetaires mène une transition énergétique qui s’appuie sur l’amélioration de sa performance énergétique, la maîtrise des coûts, l’augmentation de la part d’autoconsommation dans son approvisionnement, et en participant au développement des nouvelles formes de transports.



9 000 tonnes de CO2 évitées par an.

Le CPPA signé avec Q ENERGY porte sur l’achat de 33 GWh annuels d’électricité renouvelable et permettra ainsi de couvrir 1.3% de la consommation énergétique annuelle totale du Groupement rassemblant ses points de vente, bases logistiques et unités de production en France. Baptisée Chaume Solar, la centrale est en cours de construction sur les communes de Saint-Pierre-de-Chevillé et Dissay-sous-Courcillon dans la Sarthe, avant une mise en service prévue début 2024. Le parc permettra d’éviter par ailleurs l’émission de l’équivalent de 9 000 tonnes de CO2 par an.

Un projet associant énergie photovoltaïque et synergies agricoles

Q ENERGY France s’est engagée à ce que ce projet photovoltaïque permette d’assurer des synergies entre agriculture et photovoltaïque. En effet, des partenariats sont à l’étude pour permettre à des agriculteurs locaux de bénéficier d’une partie des parcelles afin d’y développer des activités de pâturage et d’apiculture. « Ce partenariat vient appuyer notre feuille de route pour atteindre nos objectifs énergétiques comme la réduction de nos coûts, la maitrise des risques sur nos points de vente et notre volonté d’être un acteur de la transition énergétique. Ce CPPA nous permet de diversifier nos outils et nos méthodes. C’est une démarche qui va de pair avec d’autres actions que nous menons, telles que le pilotage global de nos approvisionnements et leurs sécurisations avec un meilleur mix énergétique » précise Bruno Breyne, chef d’entreprise Mousquetaires en charge de la Direction Energie du Groupement Les Mousquetaires.

« Attractivité et la compétitivité de l’énergie solaire en France »

« Nous sommes fiers de nous engager durablement dans la transition énergétique aux côtés des Mousquetaires, en permettant la construction de nouvelles capacités solaires en dehors des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Cet accord démontre une nouvelle fois l’attractivité et la compétitivité de l’énergie solaire en France. Avec l’activité agricole associée au projet, nous poursuivons également notre volonté d’être un acteur engagé dans les territoires” déclare Ludovic Ferrer, Directeur Commercial de Q ENERGY France.