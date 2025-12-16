Solarpro et LONGi collaborent sur la plus grande centrale solaire Ã  contact arriÃ¨re d’Europe

Solarpro choisit la technologie de Â« contact arriÃ¨re Â» de LONGi pour un projet de bassin versant. Ce projet photovoltaÃ¯que de 450 MW sera le plus grand de Hongrie.

Solarpro construit la plus grande centrale solaire de Hongrie, utilisant des modules photovoltaÃ¯ques du leader du secteur, LONGi. SituÃ© dans le comtÃ© de Heves, au nord du pays, ce projet de 450 mÃ©gawatts dÃ©ploiera prÃ¨s de 700Â 000 modules de la gamme Hi-MO9 ultra-performante de LONGi. Cette centrale marque Ã©galement le renforcement du partenariat entre Solarpro et LONGi, aprÃ¨s la construction l’an dernier d’un parc solaire de 176 MW Ã Studina, en Roumanie. Ce projet photovoltaÃ¯que de 450 MW sera le plus grand de Hongrie.

Avec une capacitÃ© maximale de 450 MW, la nouvelle centrale devrait produire 470 gigawattheures (GWh) par an, soit suffisamment d’Ã©lectricitÃ© pour alimenter environ 106Â 000 foyers annuellement. En remplaÃ§ant les Ã©nergies fossiles, la production d’Ã©nergie propre de ce projet permettra de rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 415Â 000 tonnes par an, ce qui Ã©quivaut Ã retirer de la circulation plus de 100Â 000 voitures Ã essence.

Le module solaire Hi-MO9 offre Ã la centrale l’avantage de la technologie de contact arriÃ¨re (BC) de LONGi, une innovation majeure en matiÃ¨re d’ingÃ©nierie et de conception qui rÃ©duit de 50 % les microfissures dans le verre par rapport aux modules traditionnels, augmente la production d’Ã©lectricitÃ© jusqu’Ã 8 % et garantit la performance Ã long terme du module, notamment dans les conditions parfois difficiles du nord de la Hongrie rurale, caractÃ©risÃ©es par une forte chaleur, la poussiÃ¨re et une couverture nuageuse importante.

Les avantages du module BC se cumulent sur les trente annÃ©es de durÃ©e de vie du produit, ce qui permet Ã la nouvelle centrale de Solarpro d’anticiper une production plus efficace, ainsi qu’une Ã©nergie propre, plus fiable et plus Ã©conomique pour les consommateurs d’Ã©nergie de la rÃ©gion. Pour Leon Zhang, prÃ©sident de LONGi Europe, a dÃ©clarÃ©Â : Â«Â En collaborant avec lâ€™un des principaux dÃ©veloppeurs de projets en Europe, nous contribuons Ã lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique propre de la rÃ©gion et, simultanÃ©ment, Ã Ã©tablir une nouvelle norme technologique. Chez LONGi et Solarpro, nous sommes tous deux engagÃ©s en faveur de lâ€™innovation et du dÃ©veloppement durable Ã long terme, et nous nous rÃ©jouissons de poursuivre notre coopÃ©ration.Â Â»