Trinasolar et HoloSolis signent un accord de coopÃ©ration stratÃ©gique pour faire avancer la fabrication solaire europÃ©enne

Lors de la visite dâ€™Ã‰tat du prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron, Ã lâ€™invitation du prÃ©sident chinois Xi Jinping, Trinasolar a annoncÃ© son intention dâ€™investir dans le projet franÃ§ais de giga usine photovoltaÃ¯que HoloSolis.

Â

Le 4 dÃ©cembre, lors du sommet France â€“ Chine, Trinasolar et HoloSolis ont signÃ© un accord de coopÃ©ration stratÃ©gique. Trina Solar participera en tant que partenaire clÃ© Ã lâ€™investissement et au dÃ©veloppement de projets, ainsi quâ€™Ã fournir des services de conseil spÃ©cialisÃ©s pour garantir une mise en Å“uvre de haute qualitÃ©, approfondissant davantage les opportunitÃ©s de collaboration et la valeur stratÃ©gique entre la Chine et lâ€™Europe dans le secteur de la fabrication verte. Cet accord fait suite Ã lâ€™accord de partenariat technique signÃ© durant lâ€™Ã©tÃ©, offrant Ã HoloSolis lâ€™accÃ¨s Ã la technologie de cellules solaires TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) de Trinasolar.

Â

Trinasolar est un fournisseur mondial de premier plan pour les modules photovoltaÃ¯ques (PV) et les solutions Ã©nergÃ©tiques intelligentes, fondÃ© en 1997. Trinasolar propose des produits, applications et services photovoltaÃ¯ques pour promouvoir le dÃ©veloppement durable mondial. GrÃ¢ce Ã une innovation constante, Trinasolar continue de faire avancer lâ€™industrie photovoltaÃ¯que en crÃ©ant une plus grande paritÃ© du rÃ©seau et en popularisant les Ã©nergies renouvelables. La mission de Trinasolar est de stimuler le dÃ©veloppement mondial des Ã©nergies renouvelables Ã travers le monde.

Le projet de fabrication photovoltaÃ¯que HoloSolis en France est une initiative phare du programme europÃ©en de dÃ©veloppement de systÃ¨mes de fabrication verte. Avec un investissement total de prÃ¨s dâ€™un milliard dâ€™euros, elle devrait crÃ©er environ 2 000 emplois directs. Lâ€™installation est conÃ§ue pour une capacitÃ© de production annuelle de 5 GW, Ã©quivalente Ã la fabrication dâ€™environ 10 millions de modules photovoltaÃ¯ques par an â€” suffisant pour rÃ©pondre aux besoins en Ã©nergie propre dâ€™environ un million de foyers. DÃ©signÃ©e par le gouvernement franÃ§ais comme Â« Projet dâ€™intÃ©rÃªt national Â» bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un soutien prioritaire, cette initiative revÃªt une importance stratÃ©gique majeure pour renforcer la coopÃ©ration sino-europÃ©enne dans lâ€™industrie verte, renforcer les capacitÃ©s locales de fabrication photovoltaÃ¯que de lâ€™Europe et faire progresser la transition Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale.