Morbihan Ã‰nergies dÃ©ploie huit systÃ¨mes de stockage sur batteries recyclÃ©es avec le franÃ§ais SIREA

Dans le cadre de sa stratÃ©gie de transition Ã©nergÃ©tique, le Morbihan sâ€™est dotÃ© depuis cet Ã©tÃ© de huit systÃ¨mes de stockage intelligents sur batteries recyclÃ©es. Sept de ces systÃ¨mes ont Ã©tÃ© conÃ§us pour de lâ€™optimisation HC/HP (Heures Creuses/Heures Pleines), tandis que le huitiÃ¨me Ã©quipe une ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que pour alimenter des bornes de recharge. Ce projet pilote, rÃ©alisÃ© en collaboration avec le PME franÃ§aise SIREA, vise Ã aider les communes Ã rÃ©duire considÃ©rablement leur facture Ã©nergÃ©tique.

Lâ€™objectif principal de ces shelters Ã batteries fabriquÃ©s en France est de rÃ©duire la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© des collectivitÃ©s. Ils permettent en effet de stocker lâ€™Ã©nergie du rÃ©seau lorsquâ€™elle est la moins chÃ¨re (par exemple la nuit), puis de la dÃ©stocker au fil de la consommation, quand lâ€™Ã©nergie du rÃ©seau est plus chÃ¨re.

Une expertise unique dans le stockage d’Ã©nergie

Cette optimisation selon les plages tarifaires des communes est dâ€™autant plus intÃ©ressante quâ€™elle est modulable : avec lâ€™arrivÃ©e de nouvelles offres tarifaires avec notamment des heures creuses en journÃ©e, ces batteries intelligentes seront capables de sâ€™adapter pour continuer Ã optimiser le coÃ»t dâ€™achat de lâ€™Ã©lectricitÃ© au rÃ©seau. Â« Ce projet illustre lâ€™importance du pilotage dans la performance Ã©conomique des systÃ¨mes de stockage. Nous sommes fiers quâ€™une solution franÃ§aise, conÃ§ue et fabriquÃ©e Ã Castres, dans le Tarn, permette dâ€™offrir aux communes du Morbihan une rÃ©elle rÃ©duction des dÃ©penses publiques liÃ©es Ã lâ€™Ã©nergie sur le long terme Â» explique David Grand, responsable communication de SIREA.

Une solution qui tend Ã se dÃ©mocratiser

Le dÃ©ploiement massif des batteries dans le cadre de la transition Ã©nergÃ©tique est accÃ©lÃ©rÃ© par les besoins en flexibilitÃ© du rÃ©seau public. De nombreuses solutions de stockage commence Ã inonder le marchÃ© avec un Ã©ventail des fonctions de pilotage encore limitÃ©. Ces BESS restent encore trop peu adaptÃ©s aux multiples usages des collectivitÃ©s, par exemple lâ€™autoconsommation individuelle ou collective, la gestion dynamique de charges diverses (IRVE, PAC), ou bien la gestion des effacements. Les systÃ¨mes de pilotage et de contrÃ´le-commande proposÃ©s par SIREA dans ses solutions de stockage sont des automates programmables certifiÃ©s Origine France Garantie, ce qui est un atout considÃ©rable en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ© et de souverainetÃ©. En 30 ans SIREA est devenu un acteur incontournable en matiÃ¨re de fiabilitÃ© et durabilitÃ© des systÃ¨mes de production et de gestion dâ€™Ã©nergie.