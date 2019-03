SolarPower Europe prÃ´ne “une politique industrielle pour le solaire en Europe”

Lors de la deuxième édition du Forum industriel sur les énergies propres à Bruxelles, SolarPower Europe a présenté un nouveau document intitulé «Une politique industrielle pour l’énergie solaire en Europe», qui décrit une stratégie industrielle axée sur l’offre pour la chaîne de valeur solaire en Europe.

Le rapport, élaboré avec l’appui du groupe de travail sur la stratégie industrielle, détaille les principales demandes et recommandations de SolarPower Europe visant à soutenir davantage la croissance de l’industrie solaire européenne. Les principaux objectifs de la politique d’approvisionnement en énergie solaire sont les suivants:

• Plus de 300 000 emplois solaires d’ici 2030 en Europe, contre 81 000 équivalents temps plein (ETP) en 2016.

• Au moins 20% de la demande d’électricité de l’Europe à partir de l’énergie solaire à l’horizon 2030, favorisant la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque de l’UE avec à la clé la création d’emplois et la création de valeur en Europe.

• Atteindre au moins 30 millions de toits solaires installés en Europe d’ici 2030.

• Accélérer le déploiement de l’énergie solaire à grande échelle en Europe.

• Stimuler la pénétration sur le marché des technologies solaires innovantes développées en Europe, telles que le photovoltaïque intégré au bâtiment et le solaire flottant.

• Explorer la contribution de l’énergie solaire au-delà du secteur de l’énergie, grâce au couplage transversal inter-sectoriels.

Pour SolarPower Europe, les décideurs devraient par ailleurs créer un environnement commercial attrayant et développer des programmes d’investissement de premier plan pour les grandes installations de fabrication de technologies solaires de pointe. Et de remettre sur la table la réouverture des négociations de l’accord sur les biens environnementaux afin de travailler avec les partenaires internationaux pour éliminer les obstacles au commerce des produits écologiques et d’aider les entreprises solaires européennes à accéder à de nouveaux marchés.

Consulter le document…