PrÃ©sentation des nouvelles offres Mersen pour la protection dâ€™installations Ã©lectriques photovoltaÃ¯ques

Mersen étend son offre de protection des circuits dédiés au courant continu 1000VDC et 1500VDC avec plusieurs nouveautés produits.

Mersen poursuit le développement de son offre de protection des circuits et des équipements dédiée au courant continu. Le marché du photovoltaïque, qu’il soit injecté sur un réseau ou en autoconsommation, connait aujourd’hui un essor sans précédent et cela impose de porter une attention toute particulière à la sécurité des installations.

L’offre Helioprotection® de Mersen s’adresse aux marchés de puissance au-delà de 100 kWc et se compose de fusibles et de porte-fusibles pour la protection électrique des installations de plus de trois chaînes. En complément des fusibles et porte-fusibles, Mersen propose également des parafoudres et des interrupteurs-sectionneurs pour courant continu de 1000 et 1500VDC. Tous les produits de l’offre Mersen répondent aux normes dédiées aux installations photovoltaïques.

Nouveaux fusibles 1XL et 2XL à dissipation limitée

Mersen complète son offre de fusibles HP15NH 1500VDC 3L de calibre 160 à 400A, avec ses nouveaux fusibles 1XL et 2XL d’un calibre de 50 à 250A, dédiés aux installations de faible puissance. Ils se distinguent par une réduction de 20% au niveau la perte d’énergie liée à l’échauffement en comparaison avec les fusibles de taille équivalente.

Les fusibles HP15NH 3L, 1XL et 2XL se montent directement sur les jeux de barres ou dans un porte-fusible. Afin de faciliter leur maintenance, Mersen développe deux types de porte-fusibles : un modèle avec base ouverte et un autre avec protection contre les contacts fortuits, déclinés en deux modèles : l’un pour fusibles 1XL, l’autre pour fusibles 2XL et 3L. L’ensemble de la gamme HelioProtection® répond à la fois aux standards IEC et UL.

Nouveau porte-fusible HelioProtection® à ouverture rotative

Mersen a développé un nouveau porte-fusible HelioProtection® à préhenseur rotatif. Ce modèle est dédié aux fusibles cylindriques de 1 à 32A (10×85 et 10/14×85) installés à la base de la protection de chaque chaîne. Avec une ouverture plus facile que les préhenseurs à tiroir, ce porte-fusible sur rail DIN complète le modèle à visser déjà existant dans la gamme.

Nouveaux parafoudres Type 1 et Type 2

Mersen lance un nouveau parafoudre 1500VDC, à la fois Type 1 et Type 2. La cartouche débrochable est compatible avec le parafoudre 1500VDC PCB Plug-in, sorti en 2018. Répondant aux normes photovoltaïques IEC 61643-31, EN-50539-11 & UL 1449 PV, il s’agit d’un système interne spécialement développé pour se passer de protection fusible en amont de l’installation.

