ConfÃ©rence de lâ€™OFATE sur le PV en milieu urbain, le 22 mai Ã  Paris

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise le 22 mai 2019 dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) à Paris/La Défense une conférence sur le thème : « Le photovoltaïque en milieu urbain ». En France comme en Allemagne, la multiplication des cadastres solaires et des initiatives en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque en milieu urbain témoignent du rôle de premier plan qu’entendent jouer les villes dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Parmi elles, Paris, Berlin, Bordeaux ou encore Francfort se sont engagées dès 2015, lors du Sommet des élus locaux pour le climat en marge de la COP 21, à atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050.

Le développement des centrales photovoltaïques en milieu urbain – composé d’un centre et d’une couronne périphérique – s’accélère d’autant plus que les tarifs d’achat et les valeurs de référence accordés aux installations sur toiture dans le cadre de l’obligation d’achat et des appels d’offre ont nettement diminué ces dernières années. Fort de ce constat, cette conférence s’intéressera avant tout aux installations sur toiture – sans pour autant délaisser le potentiel d’installations sur ombrières ou au sol. Après avoir abordé la question de la planification et du développement des centrales photovoltaïque en milieu urbain, la conférence abordera ensuite les obstacles techniques en phase d’exploitation. Plus précisément, cette manifestation permettra de fournir des éléments de réponse, entre autres, aux questions suivantes :

Comment est organisé le cadre juridique relatif au développement du photovoltaïque en milieu urbain en France et en Allemagne ?

Où et comment encourager le développement de projets photovoltaïques en milieux urbains et périurbains ? Quel recours à l’autoconsommation ?

Quels défis et obstacles d’ordre technique, urbanistique mais aussi architectural émergent et comment les surmonter ?

La manifestation s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur énergétique en France et en Allemagne et notamment aux développeurs de projet, exploitants, représentants d’institutions publiques, du secteur financier et de la presse. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée. La participation est gratuite pour les adhérents de l’OFATE, les représentants des administrations et la presse (sur présentation d’une carte de presse). Les frais de participation pour les non-adhérents sont de 350 euros par personne (H.T.).

Plus d’infos…