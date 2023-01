Jacky Even, laurÃ©at du Prix Jean Ricard 2022 de la SFP (SociÃ©tÃ© FranÃ§aise de Physique)

Le jury des Grands Prix de la SFP vient de décerner le prix Jean Ricard à Jacky Even pour ses contributions capitales et pionnières à la physique des pérovskites hybrides dans le domaine de l’énergie solaire. Un prix qui récompense des travaux remarquables notamment dans la compréhension des propriétés électroniques et optiques des semiconducteurs hybrides pérovskites !

Elucidation de nombreuses énigmes de physique fondamentale

Jacky Even est Professeur des Universités à l’INSA de Rennes et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Il a réalisé des avancées remarquables dans la compréhension des propriétés électroniques et optiques des semiconducteurs hybrides pérovskites. Cette nouvelle classe de matériau organique/inorganique fait l’objet d’un intérêt considérable au niveau mondial du fait de ses applications pour la conversion photovoltaïque. Le travail de Jacky Even, à l’interface entre la physique des semiconducteurs et la chimie du solide, a permis d’élucider de nombreuses énigmes de physique fondamentale sur le rôle de l’interaction spin-orbite dans la structure de bande des pérovskites, la faible énergie de liaison de l’exciton liée à des effets d’écrantage, les propriétés inédites des pérovskites bidimensionnels…

Des travaux comme autant de références

Les résultats de Jacky Even ont changé la perception de la communauté internationale qui avait initialement considéré ces pérovskites hybrides comme des matériaux organiques alors que Jacky Even a montré avec succès qu’ils se rapprochaient plutôt des semiconducteurs inorganiques « classiques ». Ses travaux servent aujourd’hui de référence pour guider la communauté vers des matériaux pérovskites et des composants associés de plus en plus efficaces et stables. Le rayonnement international de Jacky Even est exceptionnel avec un nombre impressionnant de conférences invitées dans des colloques prestigieux, des invitations et des postes de chercheurs invités dans les meilleures équipes du monde lancées dans la compétition sur les applications photovoltaïques des matériaux pérovskites (USA, Allemagne, Suisse…).

Valérie Blanchet, Centre Lasers Intenses et Applications, CNRS – CEA – Univ. Bordeaux.

François-Marie Bréon, Lab. des Sciences du Climat et de l’Environnement, CEA – CNRS – Univ. Paris-Saclay.

Gilles Chabrier, ENS Lyon, Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, lauréat du Prix Jean Ricard 2010.

Elisabeth Giacobino, ENS Paris, Lab. Kastler-Brossel, lauréate du prix Félix. Robin 2010.

Xavier Marie, INSA-Toulouse, Lab. Physique et Chimie des Nano-Objets, lauréat du prix Jean Ricard 2019.

Philippe Rosnet, Univ. Clermont – Auvergne, Equipe Particules et Univers, Président Division SFP « Champs et Particules ».

Bart Van Tiggelen, Lab. Physique et Modélisation des Milieux condensés, Univ. Grenoble-Alpes, lauréat du prix Langevin 2004.

Guy Wormser, président de la SFP, Lab. Accélérateur Linéaire, Irène Joliot-Curie Lab., Univ. Paris-Saclay.

Henri Mariette, secrétaire délégué aux Grands prix de la SFP, Institut Néel, Univ. Grenoble-Alpes.