SolarPower Europe anime un Â« workstream Â» sur l’hydrogÃ¨ne renouvelable

D’ici 2050, l’énergie solaire pourrait fournir plus de 50% de la future demande énergétique européenne, stimulant l’électrification et la décarbonisation réussie de secteurs clés de l’économie, tels que le chauffage et le transport routier. Mais il existe d’autres utilisations et secteurs de l’énergie qui pourraient être trop coûteux à électrifier entièrement ou qui ont d’autres défis techniques, tels que l’industrie lourde, l’aviation ou le transport maritime. Dans ces secteurs, l’hydrogène renouvelable jouera un rôle clé et ouvrira une importante opportunité de marché pour le solaire en Europe.

En tant que source d’électricité la plus polyvalente et la plus compétitive de l’histoire, l’énergie solaire est en passe de devenir un allié essentiel pour faire de l’Europe un leader mondial de l’hydrogène renouvelable. Pour lancer l’année, SolarPower Europe a le plaisir d’annoncer la création d’un nouveau « workstream » dédié à l’hydrogène renouvelable. Ce nouvel axe de développement anime et soutient les activités critiques de l’association liées à la promotion des solutions renouvelables et solaire-hydrogène en Europe. En particulier:

• Développer des informations sur le marché et les politiques sur les modèles commerciaux du solaire à l’hydrogène et de l’hydrogène renouvelable;

• Promouvoir les énergies renouvelables et le solaire-hydrogène dans les dossiers politiques européens clés tels que la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED II) et la révision des lignes directrices de l’UE sur les aides d’État à l’énergie et à l’environnement (EEAG);

• Soutenir la contribution de SolarPower Europe à la Renewable Hydrogen Coalition, une initiative politique établie conjointement par SolarPower Europe, Wind Europe et Breakthrough Energy dans le but de faire de l’Europe un leader mondial de l’hydrogène renouvelable;

• Soutenir SolarPower Europe en tant que coordinateur de la «Table ronde sur la production d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone» de l’Alliance européenne pour l’hydrogène propre (ECHA).

Les activités du workstream sont ouvertes à tous les membres de SolarPower Europe.

