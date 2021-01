EU PVSEC 2021 – Appel Ã  contributions ouvert avec une date limite fixÃ©e au 5 fÃ©vrier prochain

EU PVSEC invite ingénieurs et autres chercheurs à soumettre un résumé (« abstract ») pour la conférence EU PVSEC 2021, qui aura lieu du 6 au 10 septembre 2021 à Lisbonne, au Portugal. La soumission des articles est ouverte jusqu’au 5 février 2021. Ces abstracts aideront à façonner le programme de la plus grande conférence sur l’énergie solaire photovoltaïque en Europe. Elle sera l’occasion pour les chercheurs en R&D de présenter leurs derniers résultats aux spécialistes et aux décideurs du monde entier.

Les thèmes de la conférence ont légèrement changé par rapport à l’édition de l’année dernière, ce qui reflète l’élargissement de la portée de la conférence. Les 7 sujets principaux sont:

• Nouveaux matériaux et concepts pour les dispositifs photovoltaïques

• Matériaux et cellules en silicone

• Pérovskites et autres matériaux et dispositifs autres que le silicium, multi-jonctions / tandems

• Modules photovoltaïques et composants BoS

• Systèmes PV – Modélisation, conception, exploitation et performances

• Applications PV, intégration et stockage

• Finance, marchés et politiques

Comme chaque année, EU PVSEC récompensera le travail le plus remarquable parmi les jeunes chercheurs avec les EU PVSEC Student Awards. Et comme nouveauté cette année, EU PVSEC offre de nouvelles opportunités de publication de revues élargies à tous les auteurs. Des informations détaillées peuvent être trouvées dans la section «Authors ‘Workstation» sur le site web EU PVSEC. Une opportunité de participer activement à l’événement phare de l’énergie solaire photovoltaïque en 2021!

EU PVSEC planifie actuellement l’EU PVSEC 2021 comme un événement régulier en présentiel, poursuivant le format réussi des années précédentes. Néanmoins, EU PVSEC observe la situation de très près se réservant le droit d’ajuster le concept si nécessaire au de la situation sanitaire.

www.photovoltaic-conference.com