Financement participatif dans le cadre de lâ€™acquisition dâ€™une centrale solaire par Dhamma Energy

Dhamma Energy lance un financement participatif dans le cadre de l’acquisition d’une centrale solaire située à Lanas, en Ardèche, en production depuis 2018. Cette opération, dont l’objectif de collecte est de 1,4 million d’euros, est ouverte à tous. Vous avez dit solaire pour tous !

La centrale solaire de Lanas a été développée par Dhamma Energy et Urbasolar, et est actuellement co-détenue par les deux groupes. En raison de l’expansion des activités de Dhamma Energy sur le marché photovoltaïque en France, Dhamma Energy va procéder à l’acquisition de la participation d’Urbasolar.

Le financement participatif : un outil de financement efficace

Dans ce cadre, Dhamma Energy souhaite faire participer les citoyens à travers un financement participatif ouvert à tous avec un objectif total de 1,4 million d’euros. « Aujourd’hui, le financement participatif est devenu un outil de financement efficace et compétitif pour le secteur photovoltaïque qui contribue significativement au déploiement des énergies renouvelables », explique Philippe Esposito, président de Dhamma Energy. La collecte est ouverte jusqu’au 25 février 2021.

Une première pour un aérodrome en fonctionnement

Mise en service en avril 2018, la centrale photovoltaïque de Lanas se situe sur l’Aérodrome de l’Ardèche Méridionale, un site actuellement en exploitation qui s’étend sur un terrain de 16 hectares, appartenant au Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche – qui avait sélectionné Dhamma Energy à l’issue d’un appel d’offres en 2009. Composée de 27 520 modules photovoltaïques (de marque Sunpower), cette centrale de 12 MWc produit tous les ans environ 18,5 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 000 personnes. « Ce projet, qui a permis de valoriser un terrain public devenu inexploitable en raison des servitudes aéronautiques du site, représente une des premières centrales solaires mises en service sur un aérodrome en fonctionnement », déclare Nicolas Fasquelle, Directeur général adjoint de Dhamma Energy.

Panneaux sur trackers

Pour ce projet, au-delà des études environnementales et techniques, des études de réverbération ont été menées afin de s’assurer de l’absence de gêne visuelle pour les pilotes et les contrôleurs de l’aérodrome, suivant les prescriptions de la Direction Générale de l’Aviation Civile. Pour assurer l’absence de gêne et optimiser la production de la centrale, les panneaux solaires sont montés sur des trackers, qui suivent la course du soleil d’est en ouest.