SolarPower Europe a lancÃ© son Global Market Outlook pour l’Ã©nergie solaire 2023-27 Ã  Intersolar

Le solaire alimente plus de personnes, dans plus de régions du monde, que jamais auparavant. Et l’avenir s’annonce coruscant pour l’énergie solaire…

• Avec 118 GW de nouvelles installations solaires sur les toits dans le monde en 2022, l’équivalent de 36 millions de foyers supplémentaires dans le monde sont alimentés par l’énergie solaire.

• Le solaire mondial bat le record annuel d’installations pour la 10e année consécutive, avec 239 GW de nouveau solaire installé en 2022.

• Plus de pays que jamais adoptent des solutions solaires, avec 26 pays installant au moins 1 GW en 2022, contre 17 en 2021

• Tout n’est pas ensoleillé : 20 des plus grands marchés solaires considèrent les réseaux électriques et la flexibilité comme un défi majeur.

• Un focus particulier sur l’Asie du Sud-Est révèle comment la région utilise l’énergie solaire pour développer des systèmes énergétiques plus résilients et durables.

L’année dernière, la capacité solaire mondiale sur les toits a bondi de 49 %, passant de 79 GW en 2021 à 118 GW. Cela signifie que l’équivalent de 36 millions de foyers supplémentaires étaient alimentés à l’énergie solaire d’ici la fin de 2022. Le boom des toits se poursuivra en 2023, avec 159 GW supplémentaires devant être installés. En 2022, le nombre de grands pays solaires – installant au moins 1 GW par an – est passé de 17 à 26. D’ici 2025, les perspectives du marché mondial de l’énergie solaire prévoient que plus de 50 pays installeront plus de 1 GW d’énergie solaire par an.

Aristotelis Chantavas, président de SolarPower Europe confie : « Le monde a réalisé que les crises des combustibles fossiles sont des crises qui ne disparaissent jamais vraiment. Plus que jamais, partout dans le monde, les gens se tournent vers le solaire. Au cours d’une année marquée par la crise énergétique et climatique, l’espoir solaire continue de briller. Le dernier Global Market Outlook annuel de SolarPower Europe fait état d’une décennie où le monde a battu chaque année son propre record d’installations solaires. Le monde a installé 239 GW de nouveau solaire en 2022, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2021. Avec plus de 1,2 TW d’énergie solaire désormais installée dans le monde, l’énergie solaire générera 1 612 TWh d’électricité dans le monde au cours de 2023, soit l’équivalent de 57 % de la demande totale d’électricité de l’Union européenne. Les prévisions sont brillantes – entre 341 et 402 GW de solaire seront installés dans le monde en 2023. Sur un parc solaire total de TW aujourd’hui, le monde pourrait installer 1 TW de solaire par an d’ici la fin de la décennie – atteignant jusqu’à 800 GW par année déjà en 2027. Malgré les perspectives positives, des défis subsistent. La capacité limitée du réseau et le manque de flexibilité ou de stockage dans les systèmes électriques nationaux constituent un risque critique pour la transition solaire mondiale. Sur les 26 pays solaires importants, 20 signalent les goulots d’étranglement du réseau comme un obstacle majeur au développement solaire ».

Michael Schmela, directeur de Market Intelligence chez SolarPower Europe ajoute : « Les réseaux et la flexibilité sont le géant endormi de la transition énergétique – et le géant se réveille. Nous installons d’énormes quantités d’énergie solaire, et nous devons pouvoir l’utiliser, quand nous en avons besoin. Les gouvernements du monde entier doivent faire de la modernisation de leurs infrastructures électriques et de stockage une priorité politique. Le rapport de cette année se concentre également sur le rôle du solaire en Asie du Sud-Est. Avec une capacité solaire totale de 32 GW dans la région, 3,4 GW ont été installés l’année dernière, en légère baisse par rapport aux 4,2 GW installés en 2021. L’année du boom solaire en Asie du Sud-Est, 2020, est difficile à battre, lorsque des cadres solides au Vietnam ont conduit à l’installation de 13,1 GW dans la région. Néanmoins, de belles perspectives demeurent, avec une tendance à la hausse attendue en 2023 apportant 3,8 GW. L’irradiance de la région, l’augmentation de la demande d’électricité, la baisse des coûts et les politiques gouvernementales de soutien pourraient conduire à plus de 20 GW d’installations solaires annuelles d’ici 2027 ».

www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027-1