PowerPark fait fleurir des carports solaires sur le bitume pour faire rÃ©aliser des Ã©conomies aux PME

PowerPark, filiale de la société alsacienne Hestiom, aide les PME et PMI à réduire leurs factures énergétiques. La firme fabrique et commercialise des carports solaires à destination des professionnels. À la clé, diminution des coûts et production d’une énergie verte.

La flambée des prix de l’énergie. Le sujet est sur les lèvres de tous les dirigeants de PME et PMI. En tant que commerçant et gérant de sa propre entreprise, Sébastien Lang, artisan glacier à Sundhoffen (sud de l’Alsace), en sait quelque chose. Avec 3 chambres froides et une enseigne ouverte six jours sur sept, les factures sont vite devenues plus que glaciales. Artisan glacier depuis 15 ans, Sébastien Lang s’est retrouvé sous choc face à l’explosion de ses charges : « Mon coût de l’électricité a été multiplié par 3 en quelques semaines. Je suis passé de 18cts à 58cts le kilowatt/heure. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à de pareilles factures Sébastien Lang, artisan glacier ». En seulement 3 mois, et malgré des efforts pour moins consommer, il a atteint le total de ses dépenses énergétiques de toute l’année précédente.

Garantie 15 ans et une installation en 48 h

Face à ces hausses, l’artisan glacier a fait appel à PowerPark pour limiter la casse. La société, filiale du groupe alsacien Hestiom (expert en efficacité énergétique), installe des carports solaires, garantis 15 ans, à destination des professionnels. Entièrement conçu et construit en Alsace, le carport, dont l’installation en 48 h est réalisée par l’entreprise, se compose de 15 panneaux photovoltaïques et d’une structure en acier galvanisé ou en aluminium. Et depuis quelques mois, les rendez-vous s’enchaînent pour PowerPark. « Dès qu’on arrive chez un client, la première chose dont on nous parle c’est le coût de l’électricité. Certains débarquent même avec les dernières factures sous le bras. Démunis, ils nous demandent de les aider à alléger la note » indique Bernard Rehm, manager exécutif chez PowerPark. Et nombreux sont ceux intéressés par cette production d’énergie verte. Un groupe de restauration possédant plusieurs boutiques dans le Bas-Rhin ainsi qu’une entreprise de parfumerie des Alpes-Maritimes sont en discussion avancée avec la société alsacienne. Alléger la facture énergétique