Nouveau rÃ¨glement de l’UE sur les batteries – Vers des batteries durables pour une Ã©conomie circulaire et climatiquement neutre

Le Parlement européen vient de voter sur le nouveau règlement européen sur les batteries. RECHARGE, la voix experte de la chaîne de valeur des batteries rechargeables et au lithium avancées, salue ce projet de législation réglementant l’ensemble du cycle de vie des batteries mises sur le marché de l’UE. Explications !

RECHARGE reste solidaire lors de l’élaboration du droit dérivé pour une mise en œuvre réussie des dispositions. “Il est essentiel que le règlement puisse faire avancer la décarbonation et la transition énergétique dans l’UE, et que la chaîne de valeur européenne des batteries devienne un leader mondial compétitif, capable d’établir des normes de durabilité à l’échelle mondiale”, a commenté Claude Chanson, directeur général de RECHARGE, à la recherche avant la phase de mise en œuvre.

Un accord sur le Net Zero Industry Act

Pour le développement rapide d’une chaîne de valeur nationale et complémentaire au nouveau règlement européen sur les batteries, RECHARGE salue les deux législations de soutien, la loi sur les matières premières critiques et la loi sur l’industrie Net Zero. “Enfin, ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un accord interinstitutionnel rapide sur le Net Zero Industry Act ainsi que sur le Critical Raw Materials Act pour éviter l’arrêt des projets. Si l’Europe veut accélérer la transition énergétique, réduire les émissions de carbone, investir dans les nouvelles technologies et accroître la résilience économique, elle doit agir rapidement et de manière décisive », a commenté Kinga Timaru-Kast, directrice des affaires publiques et des communications chez RECHARGE.

Empêcher les batteries peu performantes d’entrer sur le marché de l’UE

RECHARGE plaide depuis des années pour qu’un cadre batteries inclue des exigences sur l’empreinte carbone du produit et sur la responsabilité sociale des entreprises actives dans le domaine. Le nouveau règlement européen sur les batteries façonne l’avenir d’une chaîne de valeur durable des batteries et sa capacité à aider l’Europe à atteindre ses objectifs de neutralité carbone. « Les dispositions relatives à l’intensité carbone et au devoir de diligence ont le potentiel non seulement d’empêcher les batteries peu performantes d’entrer sur le marché de l’UE, mais aussi de contribuer véritablement à la réalisation des objectifs de neutralité climatique et de durabilité de l’UE. Les nouvelles mesures de durabilité fixeront les règles du jeu pour la vente de batteries en Europe. Cela ne peut réussir qu’avec une application et un contrôle efficaces des dispositions. En outre, si elles sont correctement mises en œuvre, l’empreinte carbone et la diligence raisonnable ont un potentiel de pilotage inégalé pour faire progresser la compétitivité européenne basée sur la durabilité et la responsabilité », a ajouté Claude Chanson.

Pour un écosystème de batteries européen durable et compétitif

RECHARGE s’engage désormais à travailler avec les législateurs de l’UE sur le vaste ensemble de mesures législatives de mise en œuvre et à traduire l’ambition du règlement en règles réalisables et significatives. Une condition préalable à un écosystème de batteries européen durable et compétitif florissant est une mise en œuvre réussie du règlement sur les batteries pour lequel la traçabilité des informations, les audits par des tiers ainsi que l’application et le contrôle au niveau des États membres sont cruciaux. RECHARGE se réjouit de continuer à jouer un rôle clé dans le soutien au développement de la chaîne de valeur des batteries en Europe, de fournir une contribution d’expert aux décideurs politiques pour façonner les actes secondaires du règlement et d’assurer une mise en œuvre correcte du règlement sur les batteries.