“Solarplaza Summit France” : pour glaner des informations cruciales sur le marchÃ© solaire franÃ§ais en forte croissance

L’avant-garde de la transition énergétique en France s’est donné rendez-vous au “Solarplaza Summit France”. L’événement aura lieu le 16 juin à l’hôtel Paris Opéra Ambassador, le dîner de pré-conférence aura lieu, quant à lui, le 15 juin au restaurant Bofinger. Cet événement francophone avec traduction simultanée en anglais sera l’occasion pour profiter des opportunités de croissance d’un marché français en plein développement, entre futurs modèles d’affaires, stockage & hydrogène ou agri-PV !

Après avoir franchi la barre des 13 GW de capacité PV cumulée cette année, le parc photovoltaïque français s’étoffe année après année. Et l’avenir s’annonce radieux. Le gouvernement français doit désormais appliquer résolument l’objectif du pays d’augmenter ce nombre à 40 GW d’ici 2028 et 100 GW d’ici 2050 grâce à un plan dédié axé sur le PV. Les technologies émergentes comme le stockage et les applications comme Agri-PV renforcent encore l’élan du solaire.

Au Solarplaza Summit France, le 16 juin prochain, les participants à la conférence seront en capacité de renforcer leur modèle économique grâce aux connaissances et à l’expérience d’experts, de régulateurs et d’acteurs du marché de premier plan. Chacun des participants pourra renforcer son réseau en rencontrant des développeurs solaires, des producteurs d’électricité, des propriétaires d’actifs, des investisseurs et d’autres acteurs clés actifs sur ce marché. Maximilien Endler, directeur technique du bureau d’études Tecsol, fera partie de ce riche panel de spécialistes.

L’objectif de la journée sera de permettre aux futurs acteurs du secteur de se familiariser avec le marché en plein essor du solaire photovoltaïque en France. Il se déroulera des présentations et des tables rondes sur des sujets passionnants tels que le photovoltaïque agricole, le stockage de l’énergie, les contrats d’achat d’énergie, l’investissement dans le solaire, la chaîne d’approvisionnement, les perspectives d’avenir de l’approvisionnement en énergie et bien plus encore.

www.solarplaza.com/event/solarplaza-summit-france-2022/?utm_source=tecsol&utm_medium=website&utm_campaign=conference-promotion