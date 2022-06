Le plus grand projet de connexion Ã©lectrique de navires Ã  quai de France, entre rÃ©seau, Ã©nergie solaire et stockage

Le port de commerce de la Métropole Toulon Provence Méditerranée situé au centre de la ville de Toulon, qui accueille chaque année plus de 1,6 million de passagers de ferries et de croisières confie à ABB et ses co-traitants la réalisation d’un système de branchement à quai permettant aux navires de réaliser des escales sans rejet polluant. Grâce, en grande partie, à l’énergie solaire !

Avec environ 1 300 escales annuelles de ferries et de navires de croisière, le port de commerce de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) situé au centre de la ville de Toulon, joue un rôle crucial pour le rayonnement de la ville, de la Métropole TPM et du Département du Var, premier département touriste de France après Paris. C’est aussi un élément clé de la stratégie de transition énergétique soutenue par l’autorité portuaire qui s’inscrit depuis 2019, dans le plan « Escales zéro fumée » étendu par la Région Sud PACA à l’ensemble des ports de commerces de Marseille et de Nice. L’objectif est de permettre aux ferries dès 2023 puis aux navires de croisières de réaliser des escales sans rejet de polluant. La Métropole Toulon Provence Méditerranée, au travers de ce projet d’électrification des quais de type SMART GRID, doublement labellisé par les Pôles de compétitivité Mer et Cap Énergie assure un investissement majeur pour faire de ses ports des exemples en Méditerranée.

Toulon est le premier port de Méditerranée à électrifier l’ensemble de ses quais

Les systèmes électriques de branchement à quai des navires permettent de couper les groupes électrogènes présents à bord des navires durant les escales. Pour les armateurs, cela engendre des économies sur l’entretien et la maintenance des machines au profit de l’utilisation d’une énergie plus propre et plus durable. Les rejets de polluants atmosphériques étant éliminés, les habitants locaux bénéficient d’un air propre accompagné d’une réduction des nuisances telles que le bruit et les vibrations générées lorsque les navires sont à quai, moteurs principaux ou auxiliaires en fonctionnement. « Toulon est le premier port de Méditerranée à électrifier l’ensemble de ses quais. Il s’agit d’un projet novateur bâti sur un système intelligent de gestion des flux d’énergies et présentant un mix-énergétique unique. Avec le soutien d’ABB ainsi que la Région Sud PACA et nos partenaires, nous améliorons de manière significative la qualité de l’air dans le port, tout en maintenant l’activité économique dans la rade de Toulon. Ce branchement électrique des navires à quai supprimera plus de 80% des émissions de polluants. C’est ainsi 9 000 heures annuelles de combustion de gasoil à quai qui seront évitées. Pour la ville de Toulon, cela représente sur une année, pour la seule activité ferries, une diminution des émissions de soufre équivalentes à celles de 50 000 voitures » déclare Hubert Falco, Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Couverture des besoins en escale de trois ferries simultanément ou d’un navire de croisière

« Techniquement, ce projet organise une nouvelle architecture réseau d’électrification intelligente de type SMART GRID, en utilisant la technologie numérique au service de la gestion de flux d’énergies provenant de plusieurs sources interconnectées. L’infrastructure permet d’optimiser l’efficience énergétique globale tout en limitant l’empreinte carbone » indique Mr Frédéric Mestivier, concepteur et Directeur technique du projet d’électrification pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée. ABB est à la tête du groupement d’entreprises retenu pour mener à bien ce projet dont la mise en service est prévue en 2023. La solution ABB sera capable de fournir suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins en escale de trois ferries simultanément ou d’un navire de croisière et permettra de raccorder des navires en 50 ou 60Hz. Eiffage Construction réalisera les travaux de génie civil et Fauché se chargera de l’installation et du raccordement des équipements.

Une ombrière solaire avec brumisateur

Compte tenu du design innovant établi par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le système mis en œuvre au travers du matériel d’ABB aura la capacité d’ajuster automatiquement le mix-énergétique pour alimenter les navires via le réseau électrique local (Enedis), de l’énergie solaire produite à partir d’une ombrière photovoltaïque et d’un système de stockage d’énergie composé de batteries au lithium. Ce dernier lissera les pics de consommation tout en autorisant le stockage de la production d’énergie solaire excédentaire. Le système est capable de raccorder d’autres sources d’énergies renouvelables comme une pile à combustible qui pourra être connectée ultérieurement. L’ombrière photovoltaïque qui constitue la zone d’attente des véhicules avant l’embarquement dans les ferries, intègre un système de brumisation assurant un rafraîchissement incitant en saison chaude à l’arrêt des moteurs des véhicules entrainant les climatisations. Ce système permet également de rafraichir la sous-face des panneaux photovoltaïques augmentant sensiblement le rendement global de l’installation de production.

Le branchement à quai est un passage obligé vers le navire Zéro émission

« Nous sommes extrêmement honorés d’avoir été retenus par la Métropole de Toulon Provence Méditerranée pour travailler sur ce projet innovant », a déclaré Mr Jyri Jusslin, Président mondial ABB Marine & Ports Service. « Le branchement à quai est un passage obligé vers le navire Zéro émission et nous félicitons la Métropole Toulon Provence Méditerranée, autorité portuaire, d’avoir saisi cette opportunité. Cela ouvre la voie à un avenir plus durable grâce à nos solutions. » Le transport durable pour la navigation fluviale et maritime jouera un rôle important dans l’objectif de la France consistant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 conformément au plan climat de 2017. Dans le monde, les ferries transportent chaque année 2,1 milliards de passagers et 250 millions de véhicules, selon l’association professionnelle Interferry. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a décidé de réduire les émissions annuelles de 30 % d’ici 2025. Cela place le transport de passagers comme un secteur déterminant pour atteindre cet objectif. En tant que leader dans les domaines de la propulsion électrique et des technologies « SMART PORT », ABB Marine & Ports propose des solutions complètes de raccordement des navires au courant de quai comprenant à la fois une infrastructure de pointe à terre et à bord des navires. Cette technologie en plein essor a déjà été intégrée par ABB dans plus de 50 ports dans le monde entier, toujours avec pour objectif premier la réduction des émissions et l’évolution vers un transport maritime durable.