ConfÃ©rences et exposition en Â« PRÃ‰SENTIEL Â» Ã  EVER Monaco les 5, 6 et 7 mai prochains

Le forum EVER Monaco 2021 qui aura lieu du 5 au 7 mai prochain est confirmé. Évènement incontournable de la mobilité propre, des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique, il se déroulera pour la première fois à l’Espace Fontvieille sur 8 500 m² dans des conditions sanitaires optimales de distanciation. Cette année l’événement ouvre au sein de son exposition un village qui accueillera plus de trente startups. Bertrand Piccard accompagnera les moments forts et présentera ses 1000 solutions pour le climat.

Au programme : expositions de véhicules de tous types (trottinettes, deux roues, voitures, camions) en avant-premières mondiales. Audi, BMW, Fiat, Honda, Jeep, Kia, Mercedes, Mini, Porsche, Renault, Smart, Suzuki… seront présents avec plus de 30 modèles en démonstration. Cette 16ème édition se focalisera sur l’intelligence énergétique des territoires en interaction avec la mobilité durable. Des tables rondes réuniront des personnalités de renom pendant deux jours.

Le salon accueillera cette année des startups au cœur d’un village dédié. Le but étant d’aider les chefs d’entreprise à présenter leur projet et à rencontrer des investisseurs. Des conférences sont mises en place pour favoriser échanges et débats entre les principaux acteurs de la mobilité, de la Transition Énergétique, des Smarts solutions et l’ensemble des participants. L’événement sera un terrain d’accueil privilégié pour des rencontres de haut niveau, avec un regard résolument tourné vers l’avenir des solutions intelligentes, des transports et de la transition énergétique. Chaque journée sera animée par des tables rondes et des débats sur les thèmes présentés dans ce programme.

EVER Monaco 2021 sera le lieu de partage, d’essais et d’étude des nouvelles opportunités de convergence de l’Intelligence énergétique entre les Territoires et Mobilité durable.

Partie conférences, les 5 et 6 mai, le thème cette année sera « INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE, TERRITOIRES ET MOBILITÉ DURABLE » organisées en partenariat avec ’Association Internationale des Économistes de l’Énergie (IAEE), en collaboration avec la FNCCR, le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), l’AVERE France et la CCI Nice Côte d’Azur, la conférence EVER 2021 sera un espace de dialogue pour les chercheurs, les décideurs et les partenaires de l’industrie. Ces tables rondes et les déjeuner-débats donneront la parole à des intervenants de renom.

Le vendredi 7 mai au matin, place au thème des « SMART CITY ET STARTUPS: INNOVATION NUMÉRIQUE ET FINANCEMENT »

Un débat participatif aura lieu le 7 mai après-midi le thème : « L’ESSOR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LES LEVIERS, LES FREINS, LES SYSTÈMES DE RECHARGE, LE COÛT, LA FISCALITÉ, QUELLE UTILISATION ET QUELLES ATTENTES ? ». Le marché de l’électromobilité est en plein essor. Une gamme significative de véhicules électriques voit le jour. On y trouve des évolutions très prometteuses en termes d’autonomie et de récupération. Des modèles performants arrivent en nombre sur les routes. Les infrastructures de bornes et leur puissance de charge seront-elles suffisantes ? Quels sont les débouchés proposés pour le marché de l’occasion ? Quel est le modèle économique pour les VE ? Ce débat participatif réunira les utilisateurs, les prescripteurs et les futurs acquéreurs. Dans ce lieu de rassemblement idéal pour de clubs de VE, de propriétaires et d’utilisateurs de Véhicules Électriques, les meilleurs experts répondront aux questions. La parole sera ouverte à tous : utilisateurs, néo accédant, professionnels, particuliers, collectivités etc. lors de ces échanges participatifs et constructifs.

La fin de la journée finira en feu d’artifice avec le « GRAND QUIZ DE L’ÉLECTROMOBILITÉ ». À la fin des débats, les participants de la salle pourront participer à un grand quiz ouvert à tous, sur le thème de l’électromobilité, (logique, matériel, intuition, réglementation, modèles). Les questions porteront sur les fondamentaux autour de l’utilisation de l’électromobilité. Le résultat sera délivré en direct et de nombreux lots récompenseront les participants et les gagnants.

Organisé par les écoles de l’Institut Mines Télécom (IMT), EVER Monaco est à nouveau le lieu de la finale du concours METHA EUROPE (Maîtrise de l’Énergie) avec 5 000 euros de dotation.

La liste non exhaustive des voitures disponibles à l’essai à EVER

1 Audi A3 Hybride TFSIe – 1 Audi Q3 Hybride – 1 Audi e-tron suv électrique – 1 BMW X1 Hybride – 1 Dacia Spring 100 % électrique – 2 DS 9 E-TENSE – 1 DS 7 Crossback E-TENSE – 2 Fiat 500 E (électriques) – 1 Jeep Compass 4xe – 1 Kia e-Niro – 1 Kia E-Soul – 1 Honda e – 1 Honda Jazz hybride – 1 Mehari Electrique – 1 Mercedes GMC Hybride – 1 Mini électrique – 3 Nissan Leaf e+ – 1 Peugeot e-208 - 2 Porsche Taycan – 1 Porsche Cayenne Hybride – 1 Porsche Panamera Hybride – 2 Renault Twizy “Mobee by SMEG” – 1 Renault Captur hybride – 1 Renault Zoé – 1 Smart Electric – 1 Suzuki IGNIS Hybride – 1 Tesla Model 3 – 1 Volkswagen ID.3 – 1 Volkswagen ID.4 – 1 Volkswagen Tiguan hybride

