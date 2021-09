Solaria dÃ©ploie un portefeuille solaire photovoltaÃ¯que de 63,2 MWc au Portugal

Solaria Energía y Medio Ambiente, construira et exploitera plusieurs parcs solaires photovoltaïques pour une puissance cumulée 63,2 MWc au Portugal. Sur ce projet, Finergreen a agi en tant que conseiller financier unique tandis que la banque française La Banque Postale s’est positionnée comme prêteur unique.

Le portefeuille développé par Solaria Energía y Medio Ambiente se compose de 4 centrales solaires photovoltaïques situées dans les régions de l’Alentejo et du centre du Portugal. Les 4 projets (« Monte Falcato » – 14,1 MWc, « Mendo Marco » – 23,3 MWc, « Herdade dos Canhões » – 13,7 MWc et « Casal da Marmeleira » – 12,0 MWc), qui seront construits et exploités par des filiales de Solaria, sont conçues sous une configuration d’inclinaison fixe et devraient entrer en exploitation commerciale au cours du premier semestre 2022.

Les centrales bénéficient d’une rémunération de tarif de rachat sur 15 ans dans le cadre de l’appel d’offres portugais de juillet 2019 et constituent les premiers actifs de Solaria à atteindre le statut d’exploitation au Portugal. Ces installations généreront 100 GWh par an, produisant suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 30 000 foyers. « Finergreen tient à remercier Solaria pour la confiance placée dans ce que nous considérons comme une opération historique pour Solaria afin d’accomplir ses plans de développement au Portugal, ainsi que pour la mission de La Banque Postale d’établir une présence solide sur le marché ibérique des énergies renouvelables » indique le communiqué de Finergreen.