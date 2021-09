IRFTS innove dans la surimposition avec Easy Roof Top

Spécialiste de la conception de systèmes d’intégration notamment grâce à son produit emblématique Easy Roof Evolution, IRFTS avance de nouveaux pions en matière de surimposition avec une innovation : Easy Roof Top. Ce système de surimposition en toiture, dernier né des cerveaux féconds des ingénieurs de l’entreprise, propose de nouveaux crochets adaptés à tous types de tuiles et pour toutes les applications de couverture : tuiles mécaniques, tuile canal, fibrociment / bac acier sinusoïdal / plaque sous tuiles et crochet ardoise. « Quelle que soit la forme des tuiles, nos clients trouveront toujours le crochet Easy Roof Top adapté à leur projet ! » s’enthousiasme Lionel Besombes, le directeur général d’IRFTS. Parmi les avantages du produit, on peut noter la facilité et la rapidité d’installation, l’absence de contre-raillage en paysage, la compatibilité avec la quasi majorité des modules cadrés ou encore la garantie dix ans. Sans oublier My Solar Project, l’incontournable outil de dimensionnement d’IRFTS qui permet de planifier au plus juste son installation. IRFTS, simplificateur de surimposition !