Mise en service de la 1Ã¨re centrale solaire franÃ§aise de CVE en PPA pour SNCF Energie

CVE vient de mettre en service une centrale solaire dont l’électricité sera directement vendue à SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, sur une durée de 20 ans. Cela permettra à SNCF Voyageurs de disposer de près de 8 500 MWh par an d’énergie solaire, à prix fixe compétitif dans la durée. La mise en service de cette centrale constitue une étape importante pour CVE. Elle légitime son modèle de vente directe d’énergie verte et renforce son engagement sur le marché des PPA (Power Purchase Agreement), anticipant la fin des projets subventionnés.

Depuis 2018, SNCF Energie mène, pour son client et actionnaire SNCF Voyageurs, un ambitieux programme de développement de l’électricité renouvelable. Son objectif : porter à 20% la part du renouvelable dans l’électricité de traction consommée par SNCF Voyageurs, la société du groupe SNCF chargée de l’ensemble des activités de transport ferroviaire de voyageurs.

Sortie progressive du mécanisme traditionnel subventionné

Dans ce cadre, SNCF Energie achètera directement l’électricité solaire produite par CVE, producteur français indépendant d’énergies renouvelables au travers d’un CPPA (Corporate Power Purchase Agreement, ou contrat d’achat direct d’électricité). Ce contrat est dit additionnel, ce qui signifie qu’il contribue à la création de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable contribuant ainsi à la transition énergétique. La centrale solaire mise en service dans le cadre de cet accord, située à Les Mées (04) produira 8 345 MWh en moyenne par an, soit l’équivalent de la consommation de 3 700 habitants. Il s’agit de la 1ère mise en service en France d’une centrale solaire au sol de taille importante (5,5 MWc sur près de 7 ha) dont l’énergie est vendue directement à une entreprise. La SNCF comme CVE s’inscrivent ainsi dans l’une des évolutions majeures du marché des énergies renouvelables. Avec la baisse du coût de production des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque, ce secteur devient en effet plus compétitif, et sort progressivement du mécanisme traditionnel subventionné.

Les CPPA : un fort potentiel de développement

Dans le cadre de ce PPA, SNCF Energie devient également propriétaire des Garanties d’Origine, qui certifient que l’électricité a été produite à partir d’une source d’énergie renouvelable. « C’est la première fois que nous mettons en service une centrale solaire au sol dont l’électricité n’est pas vendue à un fournisseur d’énergie, mais à un client final, indique Pierre de Froidefond, co-fondateur de CVE. Il s’agit pour nous d’une étape clé, car elle donne une légitimité supplémentaire à notre modèle de vente directe d’énergie verte. D’autre part, nous considérons que le marché du CPPA, aujourd’hui naissant en France, possède un fort potentiel de développement. Il constitue un levier essentiel pour favoriser l’accélération de la transition énergétique. »

« Cette mise en service est une étape importante qui marque l’avancée du programme PPA au service de la stratégie énergétique de SNCF Voyageurs », précise Richard Fécamp, Directeur Général de SNCF Energie. » Monter un PPA requiert une ingénierie financière spécifique, afin de rassurer les partenaires financiers sur ces projets développés hors subventions, encore rares en France. CVE a bénéficié, pour cette opération, du soutien de partenaires précurseurs : la Caisse d’Epargne CEPAC, arrangeur de l’opération, Natixis, banque de couverture de la transaction, Bpifrance, CIC Sud-Ouest et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont accompagné CVE pour le financement de cet actif.