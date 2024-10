Solarhona lance une nouvelle centrale solaire sur ombriÃ¨res Ã  Saint-Maurice-lâ€™Exil (IsÃ¨re)

Solarhona, filiale de CNR (Compagnie Nationale du Rhône) spécialiste du développement photovoltaïque, a inauguré une centrale sur ombrières de 500 kilowatts-crète (KWc) sur le parking du complexe multisports de Saint-Maurice-l’Exil. Composée de 1 200 panneaux solaires, elle a la capacité d’alimenter 250 personnes en électricité 100 % renouvelable, tout en offrant un abri pour les véhicules des usagers du site sportif. Un investissement de 600 000 euros porteur de sens !

Après une phase d’études préparatoires et l’obtention des autorisations réglementaires courant 2022, l’installation des ombrières a débuté en janvier 2024, en collaboration étroite avec les services municipaux de Saint-Maurice-l’Exil. « Cette réalisation s’inscrit parfaitement dans l’engagement de notre commune dans la transition écologique. Ce type de projet est pour nous une découverte et une expérience que nous ne manquerons pas de valoriser et de développer sur d’autres sites communaux dans les prochains mois. Solarhona est un partenaire référent dans notre montée en compétences dans ce domaine » précise Philippe Genty, maire de Saint-Maurice-l’Exil. La centrale a été mise en service en juillet 2024 et produira chaque année 600 000 kilowattheures (KWh) d’électricité 100 % renouvelable, pour un investissement total de 600 000 euros. Chargée du développement, du financement et de la construction des ombrières, Solarhona en assurera également l’exploitation durant les trente prochaines années.

Des panneaux photovoltaïques bifaciaux privilégiés

Surélevées à une hauteur minimale de près de 4 mètres, ces ombrières solaires abritent 120 places de parking et permettent la circulation et le stationnement des nombreux bus qui desservent les équipements sportifs. Elles ont été disposées autour des arbres présents sur le site pour s’intégrer pleinement dans l’environnement préexistant. Solarhona a privilégié des panneaux photovoltaïques bifaciaux qui produisent plus d’énergie et laissent filtrer davantage de lumière que des panneaux traditionnels. Parfaitement étanches, ces panneaux surélevés offrent à la commune un nouvel espace abrité propice à la tenue de manifestations publiques. « Je suis très fière et très heureuse du travail accompli pour parvenir à cette belle réalisation sur ce site incroyable. C’est une vitrine idéale pour montrer que le développement du photovoltaïque est un réel atout, gagnant sur tous les critères : pour les usagers du site, pour les retombées économiques locales, et bien sûr pour la transition écologique à long terme… Merci à la commune de Saint-Maurice-l’Exil pour leur confiance sur ce projet et sur nos autres projets en cours ! Et sur lesquels nous espérons pouvoir déployer des solutions plus novatrices autour de l’autoconsommation … Merci également à tous nos partenaires qui nous ont aidés à mener à bien ce projet ! » conclut Maëlle Vanderkam, Directrice Générale de Solarhona.