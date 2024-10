Le rÃ©seau Cler ne voit la transition Ã©nergÃ©tique quâ€™avec et pour les territoires !

Face aux nombreux défis de la transition énergétique, le réseau Cler entend réaffirmer et porter haut et fort sa vision d’une transition ambitieuse qui génère de multiples bénéfices pour les territoires et contribue à leur résilience et à leur développement.





À l’occasion des Rencontres nationales TEPOS qui se déroulent à Loos-en-Gohelle, l’association le Cler diffuse une nouvelle publication dans la collection Comprendre baptisée « La transition énergétique, une opportunité pour les territoires ». Cette publication, qui s’adresse à tous les acteurs des territoires et aux élus souhaitant s’engager dans une transition juste et durable, présente les fondamentaux de la démarche des Territoires à énergie positive.

La démarche Territoire à énergie positive

Animé par le réseau Cler, le réseau des Territoires à énergie positive (TEPOS) rassemble plus de 150 acteurs engagés en faveur de la transition énergétique sur leur territoire : collectivités locales, porteurs de projets et acteurs locaux. Pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique, de l’épuisement des ressources et améliorer la qualité de vie dans les territoires, ces territoires impulsent des dynamiques locales activant tous les leviers : sobriété énergétique, rénovation performante des bâtiments, lutte contre la précarité énergétique, mobilité durable, et développement des énergies renouvelables avec l’objectif d’atteindre le 100 % renouvelables.

La transition, moteur du développement local

« Pour tous ces territoires, la transition énergétique est au cœur du développement territorial. C’est le cas par exemple de Loos-en-Gohelle, qui depuis la fin de l’exploitation minière, a conduit sa transition du noir au vert en réussissant à embarquer les citoyens et les citoyennes, et qui aujourd’hui est reconnu comme une référence nationale en matière de transition écologique », commente Charlotte Tardieu, responsable de projets Territoires au réseau Cler. En s’appuyant sur cet exemple comme d’autres, tous membres du réseau TEPOS, le réseau Cler souhaite inciter d’autres territoires à s’engager dans la même voie, en faisant la démonstration des multiples bénéfices générés par la démarche.