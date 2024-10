LONGi a reÃ§u trois prix de l’organisme TÃœV Rheinland, notamment le prix Â« All Quality Matters Â» (AQM) pour ses modules

LONGi a été récompensé par trois prix décernés par TÜV Rheinland, un fournisseur de services de test indépendant opérant à l’échelle internationale et basé à Cologne, en Allemagne. LONGi a reçu le prix AQM pour la simulation du rendement énergétique des modules PV et la fiabilité des modules PV, marquant la huitième année consécutive où l’entreprise a remporté le prix AQM dans la catégorie des modules PV depuis qu’elle a reçu son premier prix en 2017. LONGi Hydrogen Technology (Xi’an) Co., Ltd. a également reçu le « Prix de l’innovation » pour l’électrolyseur ALK à haute densité de courant et à moyenne pression.

Le module à back contact Hi-MO 9 de LONGi a été reconnu pour ses performances exceptionnelles en matière de production d’énergie et pour sa fiabilité éprouvée, qui s’appuient sur la technologie avancée des cellules à back contact de deuxième génération (BC 2.0). Compte tenu de l’urgence grandissante des enjeux climatiques, il est impératif de donner la priorité à la qualité et à la fiabilité des modules photovoltaïques. Avec le risque d’événements climatiques extrêmes tels que les ouragans, les tempêtes de grêle et les tempêtes de pluie, les modules doivent être capables de résister à l’impact et aux risques sur une durée de vie de 25 ans ou plus afin de garantir la stabilité des avantages à long terme des installations photovoltaïques. Pour répondre à ce besoin, la catégorie Modules photovoltaïques a introduit un nouveau prix de la fiabilité des modules photovoltaïques, qui complète le prix de la simulation du rendement énergétique des modules photovoltaïques.

Nouvelle génération de module back contact HPBC 2.0 Hi-MO 9 reconnu pour sa production d’énergie et sa fiabilité

Dans ce contexte, le module Hi-MO 9 de LONGi a fait l’objet d’un échantillonnage rigoureux et d’essais spécialisés conformément aux normes d’évaluation établies par le TÜV Rheinland. Ces tests ont été conçus pour simuler les performances de production d’énergie des modules dans différentes conditions géographiques et météorologiques, ainsi que pour évaluer leur stabilité et leur fiabilité à long terme lorsqu’ils sont exposés à des conditions météorologiques extrêmes dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Le module Hi-MO 9 est doté de la technologie de cellule HPBC 2.0, de plaquettes de silicium Tairay à haut rendement de LONGi et d’une technologie de passivation hybride. Ces avancées améliorent considérablement les capacités d’absorption de la lumière, de conversion photovoltaïque et de transmission du courant des cellules. Grâce à cette nouvelle génération de technologie de production d’énergie à haut rendement, le module Hi-MO 9 peut produire efficacement de l’électricité même dans des environnements extérieurs difficiles, caractérisés par une irradiation lumineuse inégale, des températures élevées et de l’humidité. Après l’évaluation et les tests effectués par le TÜV Rheinland, le module Hi-MO 9 s’est distingué par ses performances exceptionnelles et a valu à LONGi le PV Module Energy Yield Simulation Award (prix de la simulation du rendement énergétique du module PV) et le PV Module Reliability Award (prix de la fiabilité du module PV).

Le module back contact Hi-MO X6 est reconnu pour ses performances et son rendement élevés

Le module back contact Hi-MO X6 de LONGi, qui a fait ses preuves lors de divers tests empiriques en extérieur, a reçu le PV Module Outdoor Energy Yield AQM Award dans le groupe Monofacial. En outre, il a montré une augmentation remarquable de la performance par rapport aux modules conventionnels. Plus particulièrement, le module Hi-MO X6 Anti-Dust, qui fait partie de la série Hi-MO X6 Back Contact, a été testé sur une période de sept mois par le Centre national de supervision de la qualité et d’inspection des produits photovoltaïques (CPVT). Il a permis une augmentation mensuelle moyenne de la production d’électricité de 2,84 %, avec un pic de 5,4 % en janvier. Il a également fonctionné à des températures inférieures de 4,01 % à celles des modules conventionnels, ce qui a permis de réduire considérablement les pertes d’énergie et d’améliorer la fiabilité globale. Le module Anti-Dust est doté d’un cadre raccourci anti-poussière qui résout le problème persistant de l’accumulation de particules sur les panneaux solaires.

« La nouvelle ère BC est arrivée avec la nouvelle génération de la technologie BC 2.0 et le Hi-MO 9 »

Dennis She, vice-président de LONGi, a été invité à participer au forum des leaders dans le cadre du congrès. Il a souligné la nécessité pour les entreprises photovoltaïques d’innover en permanence pour répondre aux fluctuations et aux défis de l’industrie dans un contexte de pression économique mondiale et de concurrence féroce sur le marché. Il s’est dit convaincu que la technologie des cellules BC de LONGi, reconnue pour son très haut rendement et sa fiabilité, apportera au marché un nouveau bond en avant en matière de valeur commerciale. Il a conclu que l’ère BC, représentée par la nouvelle génération de modules back contact Hi-MO 9, est arrivée. Alors que l’industrie photovoltaïque solaire entre dans l’ère BC, la technologie et les produits de pointe des cellules BC de LONGi donneront un élan plus important à l’effort mondial de réduction des émissions de carbone et à la poursuite du développement durable.

Encadré

Le Congrès TÜV Rheinland

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 3 septembre lors du 10e congrès All Quality Matters (AQM) Solar & Energy Storage System (ESS) à Shanghai. Le congrès, organisé par le groupe TÜV Rheinland, a présenté 25 groupes de prix AQM dans trois catégories : Modules photovoltaïques, Systèmes de stockage d’énergie solaire et Centrales photovoltaïques.