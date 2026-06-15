Les Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire le 17 juin Ã  la Maison des Travaux Publics, Paris 8Ã¨me

OrganisÃ© par Enerplan, le rendez-vous annuel des acteurs de la chaleur solaire rassemble les professionnels franÃ§ais de la filiÃ¨re solaire thermique ainsi que les porteurs de projets et les prescripteurs nationaux territoriaux. ProposÃ©e en format hybride (en prÃ©sentiel en rÃ©gion et en distanciel), cette journÃ©e permet de dÃ©couvrir les nouvelles dynamiques du marchÃ©, Ã Ã©changer entre acteurs, Ã Ãªtre tÃ©moins des retours dâ€™expÃ©riences dâ€™initiatives impulsÃ©es par les territoires. Les EGCS offrent un programme riche pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation grÃ¢ce Ã la chaleur solaire.

Tables-rondes de la matinÃ©e

Les travaux pour Ã©crire la feuille de route vers les 6 TWh pour 2030 se sont clÃ´turÃ©s en mai 2025. Si certaines actions ont Ã©tÃ© retardÃ©es du fait du report de la publication de la PPE, les acteurs concernÃ©s (ADEME, DGEC, Enerplan et leurs partenaires) ont cependant dÃ©marrÃ© certaines actions dÃ¨s le mois de juin et en particulier les dÃ©marches dâ€™essaimage. En effet les pilotes concernÃ©s (Atlansun, CD2E, Aura EEâ€¦) ont dÃ©jÃ animÃ© plusieurs groupes de travail en lien avec diffÃ©rentes filiÃ¨res (Stations de lavage, rÃ©seau de chaleur urbain, industrie agroalimentaireâ€¦) qui ont abouti Ã des prÃ©conisations dÃ©clinÃ©es sous forme dâ€™actions concrÃ¨tes. Dâ€™autre part, la volontÃ© identifiÃ©e dans le plan national de favoriser de nouveaux schÃ©mas Ã©conomiques telle la revente de KWh avance Ã©galement grÃ¢ce notamment au projet TIMOTHE, financÃ© dans le cadre de lâ€™appel Ã projets APRED de lâ€™ADEME.

Les ateliers

2 parcours parallÃ¨les sont proposÃ©s lâ€™aprÃ¨s-midi

Parcours Grandes installations :Â Le solaire thermique entre dans une nouvelle phase. Longtemps cantonnÃ©e Ã lâ€™eau chaude sanitaire domestique, la filiÃ¨re dispose aujourdâ€™hui de solutions matures et compÃ©titives : grandes installations, hybridation avec dâ€™autres Ã©nergies renouvelables, stockage saisonnierâ€¦ Les travaux de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE) lui fixent une trajectoire claire : atteindre 6 TWh en 2030 et 10 TWh en 2035, contre seulement 1,3 TWh aujourdâ€™hui. Cela suppose un changement dâ€™Ã©chelle radical. Pour les grandes installations (Industrie et RCU) cela reprÃ©sente lâ€™installation dâ€™un million de mÂ²/an dâ€™ici 2030 et dÃ©passer 10 millions de mÂ² installÃ©s en 2035. OÃ¹ en est la filiÃ¨re ? Est-elle prÃªte Ã relever le dÃ©fi ? Quelles solutions technico-Ã©conomiques sâ€™offrent aux porteurs de projets, avec quels soutiens ?

Ce parcours sâ€™adresse plus spÃ©cifiquement aux Acteurs des collectivitÃ©s et des territoires, collectifs citoyens, organisations professionnelles

Parcours Innovation & Autonomie :Â Le solaire thermique a Ã©largi la palette de solutions, avec les PAC Solaires et les systÃ¨mes solaires combinÃ©s pour le collectif. La filiÃ¨re travaille au couplage des solutions avec le bois Ã©nergie, les pompes Ã chaleur et la gÃ©othermie. Les systÃ¨mes solaires hybrides solaro-biogaz devraient Ãªtre popularisÃ©s comme le sont les PAC hybrides. Des offres Â« dÃ©risquÃ©es Â» pour le MO Ã©mergent avec de nouvelles solutions de revente dâ€™Ã©nergie ST

Ce parcours sâ€™adresse plus spÃ©cifiquement aux Professionnels et prescripteurs