Solarhona inaugure son premier parc photovoltaÃ¯que au sol sur lâ€™ancienne friche industrielle de ValserhÃ´ne

Solarhona, filiale de CNR (Compagnie Nationale du Rhône) spécialiste du développement de projets photovoltaïques, a inauguré le 12 mai dernier sa première centrale solaire au sol à la Plaine des Sports de Valserhône (Ain).

D’une puissance de 3,7 mégawatts crète (MWc), elle couvrira la consommation annuelle de 2 200 personnes en électricité 100 % renouvelable, tout en donnant une seconde vie à une ancienne décharge de carbure de calcium.

Un modèle de reconversion énergétique

En service depuis le mois d’octobre 2024, le parc photovoltaïque de Valserhône s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de reconversion d’ancien sites industriels dégradés au profit des énergies renouvelables. Héritage de l’activité industrielle d’électrométallurgie de Pechiney, l’ancienne décharge de carbure de calcium où il a été construit à nécessité des solutions techniques innovantes. Les 6600 panneaux solaires qui épousent désormais la topographie singulière du site formée de trois dômes fournissent au territoire et ses alentours 13 300 kilowattheures (kWh) d’électricité renouvelable chaque jour en moyenne. « Ce projet symbolise le démarrage d’un partenariat prometteur avec Valserhône pour développer le potentiel photovoltaïque local. Il matérialise aussi une véritable prouesse technique face aux particularités de ce site et une innovation contractuelle et économique pour valoriser l’énergie produite en direct auprès d’un consommateur, ENGIE Solutions » confie Maëlle Vanderkam, Directrice Générale de Solarhona.

Un contrat de fourniture sur 25 ans

Chargée du développement et de la construction du parc, Solarhona, en assurera également l’exploitation et la maintenance tout au long de ses trente années de vie. L’électricité produite est intégralement vendue à ENGIE Solutions pour son propre usage, dans le cadre d’un contrat de fourniture de long terme « Power purchase agreement (PPA) ». Ce modèle de commercialisation a permis de financer la construction du parc solaire, tout en sécurisant l’approvisionnement d’ENGIE Solutions en électricité renouvelable, avec un prix stable sur 25 ans. Et le partenariat énergétique avec Valserhône ne s’arrête pas là. Trois projets d’ombrières sur des parkings communaux sont actuellement à l’étude, en collaboration avec la Société d’Économie Mixte (SEM) Les Énergies de l’Ain. « S’inscrire dans les démarches les plus vertueuses, réussir la transition énergétique de Valserhône, ce mandat aura été un booster d’initiatives et de réalisations sur le territoire. Plusieurs initiatives d’ampleur ont émergé et viennent de se concrétiser ou le seront prochainement » conclut Régis Petit, Maire de Valserhône.