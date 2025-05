Le centre de lâ€™eau et des Ã©nergies de Rians participe Ã  la prÃ©servation de la ressource en eau via lâ€™Ã©nergie solaire

A Rians, en tête des réseaux hydrauliques du canal de Provence, le centre d’exploitation écrit une nouvelle page de son histoire. Construit à la fin des années 1960 et rénové en 2023, ce site stratégique qui joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement en eau de la région Sud, devient aujourd’hui le centre de l’eau et des énergies de la Société du Canal de Provence (SCP). Il incarne l’ambition de faire de l’eau et des énergies renouvelables les ressources d’adaptation au changement climatique. Focus sur les installations solaires tous azimuts de la SCP !

Avec ses infrastructures innovantes, le centre de l’eau et des énergies de Rians illustre le rôle de la concession régionale du canal de Provence et le savoir-faire de la SCP et de ses partenaires. Ouvert au public, il propose un parcours de visite extérieur et une salle de médiation. Il invite les acteurs du territoire à découvrir des solutions concrètes pour relever les défis liés à l’eau et aux énergies renouvelables au service des générations futures.

La SCP développe ainsi les énergies renouvelables en lien avec la gestion de l’eau à travers l’hydroélectricité et le photovoltaïque. Le développement des énergies renouvelables est nécessaire et urgent à l’échelle nationale et mondiale pour accélérer la transition énergétique. La SCP y participe activement sur le territoire régional mais aussi en France et à l’international. Elle a l’ambition de devenir une entreprise à énergie propre et positive en produisant plus que sa consommation électrique annuelle soit 40 GWh/an. « Nous valorisons les espaces artificialisés que sont les infrastructures hydrauliques (barrages, réserves, canaux, stations de pompage…) en leur offrant un usage supplémentaire : la production d’énergies renouvelables à travers des projets hydroélectriques et photovoltaïques. Nous mettons également en oeuvre des projets agrivoltaïques pour optimiser l’irrigation tout en produisant de l’énergie et favoriser l’adaptation des filières agricoles au changement climatique » indique Béatrice Martin, présidente de la SCP.

Le Centre de l’eau et des énergies de Rians illustre les projets de production d’énergies renouvelables dont certains ont été développés avec des partenaires : une microcentrale hydroélectrique, une expérimentation de couverture photovoltaïque de canal, un démonstrateur d’agrivoltaïsme situé à proximité du centre ainsi que des installations de panneaux photovoltaïques en toiture et des ombrières de parking. Mise en service en 2015, l’actuelle microcentrale de 280 kW de Rians a remplacé l’installation d’origine datant de 1982 sous le bâtiment, première microcentrale hydroélectrique réalisée sur les ouvrages du canal de Provence. Aujourd’hui située à la sortie du brise-charge, elle utilise un tiers du débit du canal (5 m3/s) pour produire de l’électricité : l’eau actionne une turbine, qui entraîne un alternateur et convertit ainsi l’énergie hydraulique en énergie électrique. En 2024, elle a produit 1 100 MWh soit la consommation annuelle de 600 habitants.

Canalsol : 1er prototype de couverture photovoltaïque de canal, cuvette du Pigoudet à Rians, 2015

Canalsol est un prototype photovoltaïque mis en service en 2015, labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies, et conçu dans le cadre d’un programme de recherche et développement mené en partenariat avec le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache. Installé sur une portion du canal de Provence (dite cuvette de Pigoudet), ce projet est composé d’une installation photovoltaïque de 20 m de long et 12 m de large, et d’une installation de référence au sol pour un total de 144 panneaux photovoltaïques et de 36 kWc de puissance. L’élévation de la température des cellules photovoltaïques réduit leur production d’électricité. Ce projet expérimental a permis de tester l’efficacité du refroidissement naturel des panneaux phovoltaïques installés au-dessus d’un canal, par comparaison avec une installation classique au sol. Les résultats techniques observés sont positifs avec une amélioration de la performance des panneaux photovoltaïques.

Future couverture photovoltaïque de canal – projet Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Ce retour d’expérience a initié une réflexion plus globale sur l’utilisation des canaux pour le développement de projets de production d’énergies renouvelables. Elle a permis de prendre en compte les enjeux de ces projets, comme par exemple la coactivité avec l’exploitation des ouvrages, l’accessibilité pour la sécurité incendie et l’insertion paysagère et environnementale. Le design des couvertures photovoltaïques de canaux a ainsi été pensé pour répondre à ces différentes contraintes et pour s’adapter aux différentes typologies de canaux et permettre un déploiement à grande échelle. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) accueillera courant 2026, une couverture photovoltaïque de canal pour une production annuelle de 400 MWh (299 kWc installés), soit 1 % de la consommation électrique de la SCP.

Site expérimental d’agrivoltaïsme sur vignes (Rians)

À proximité du Centre de l’eau et des énergies de Rians, la SCP mène depuis 2019 une expérimentation d’agrivoltaïsme en collaboration avec Gautier Hugues, exploitant agricole et OMBREA (le Centre d’Expertise International en agri-énergies de TotalEnergies). Ce projet permet d’étudier le couplage d’une protection climatique des vignes et d’une production d’énergie solaire grâce à des ombrières photovoltaïques dynamiques. Ces infrastructures innovantes protègent les cultures des aléas climatiques (fortes chaleurs, gel, grêle). En période de fortes chaleurs, l’ombrage permet de réduire les besoins en eau, notamment pour la vigne. Elles sont associées aux outils AgriData de la SCP, qui permettent de suivre en temps réel le vécu hydrique de la plante. Deux installations pilotes sur vignes ont été développées. En 2019, une première ombrière de 30 kWc a été installée sur 600 m² (cépage Caladoc) et un plus tard une deuxième ombrière de 84 kWc sur 1 500 m² de nouvelles vignes (cépage Grenache). Objectifs de l’expérimentation :

analyser les effets des ombrières sur le microclimat, le vécu hydrique des sols, le stress hydrique de la plante ;

évaluer les besoins en eau des vignes grâce à l’application AgriData de la SCP ;

suivre l’impact sur le rendement et la qualité des récoltes, avec l’appui du Centre du Rosé ;

mesurer la production d’énergie renouvelable ;

optimiser le pilotage automatique et la régulation climatique des ombrières.

Des parcelles témoins non équipées d’ombrières permettent de comparer les résultats. À travers l’agrivoltaïsme, la SCP vise à favoriser l’adaptation des filières agricoles au changement climatique, en accompagnant les agriculteurs vers des pratiques plus durables qui optimisent l’irrigation tout en produisant de l’énergie. D’autres expérimentations sont en cours sur des cultures emblématiques de la région Sud, comme la prune à Apt, la poire à Noves ou la nectarine à Saint-Martinde-Crau.

Production photovoltaïque au sol et en toiture

Dans le cadre de la modernisation du Centre de l’eau et des énergies de Rians, 170 panneaux photovoltaïques ont été installés en 2024 sur les toitures de plusieurs bâtiments et en ombrière de parking. D’une puissance totale de 69 kWc, ces installations produisent environ 100 MWh par an. 85 % de cette énergie est directement consommée sur place par le bâtiment administratif et la station de pompage. Le surplus est injecté sur le réseau public. Cette production couvre à elle seule environ 13 % des besoins électriques annuels du site. La SCP valorise les espaces déjà artificialisés pour l’installation de panneaux photovoltaïques tels que les infrastructures hydrauliques suivantes : centre d’exploitation, usine de traitement de l’eau, foncier délaissé, laboratoire, etc. La SCP développe également des projets photovoltaïques au sol : un projet à Rians est en cours de développement avec Solarhona. D’autres projets valorisant des fonciers délaissés de la SCP sont autorisés ou en cours de développement avec la création d’une fililale commune avec Enercoop PACA « TerreSol Energie » pour développer le photovoltaïque au sol (des projets entre 300 et 600 kWc).

Encadré

Un partenariat stratégique avec ENEDIS

En 2023, la SCP a signé un partenariat avec Enedis qui vise notamment à faciliter le raccordement au réseau des installations de production de la SCP (hydroélectricité, photovoltaïque, stations de pompage) et à optimiser leur intégration dans le système électrique régional.