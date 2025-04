Hydrogen Arabia, lâ€™Ã©vÃ¨nement oÃ¹ se dessine l’avenir de l’Ã©nergie propre au Moyen-Orient

Le Royaume d’Arabie saoudite s’apprête à accueillir l’événement phare « Hydrogen Arabia » les 8 et 9 décembre 2025 au Crowne Plaza Riyadh, marquant ainsi un nouvel exemple du leadership du pays en matière d’énergie durable. Les Renouvelables à grande échelle au pays du pétrole !

Organisé par le producteur du « World Hydrogen Summit », cet événement inaugural réunira des leaders mondiaux et régionaux, des investisseurs, des décideurs politiques et des innovateurs, qui se rassembleront pour façonner l’avenir de l’hydrogène et de l’énergie propre au Moyen-Orient et exploreront l’engagement indéfectible de l’Arabie saoudite à l’égard de son ambitieux plan de développement Vision 2030.

235 milliards USD consacrés aux énergies renouvelables

D’ici à 2030, l’Arabie saoudite entend produire 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables, se positionnant ainsi comme un leader mondial dans la révolution de l’énergie propre. Avec plus de 1 000 milliards de riyals saoudiens (environ 270 milliards USD) affectés au secteur de l’électricité, dont 235 milliards USD consacrés aux énergies renouvelables, le Royaume est en train de réaliser des investissements sans précédent pour accroître sa capacité en matière d’énergies renouvelables, moderniser ses infrastructures, accélérer sa production d’hydrogène et étendre ses capacités d’exportation.

L’hydrogène : la pierre angulaire de la stratégie de l’Arabie saoudite en matière d’énergie propre

« Hydrogen Arabia » défendra le rôle central de l’hydrogène dans cette stratégie ambitieuse en matière d’énergie propre, et mettra en lumière les progrès remarquables déjà réalisés dans le développement de projets et de solutions de pointe liés à l’hydrogène dans tout le Moyen-Orient. L’un de ces projets est le projet NEOM de l’Arabie saoudite, qui abrite le plus grand réservoir d’hydrogène vert au monde et souligne le leadership de l’Arabie saoudite dans le domaine de l’économie de l’hydrogène. L’événement permettra également de créer de nouvelles synergies entre le secteur prometteur de l’hydrogène et le cadre phare baptisé Circular Carbon Economy (CCE) (Économie circulaire du carbone) du Royaume. Lancée par l’Arabie saoudite lors de sa présidence du G20 en 2020, le cadre CCE facilite non seulement la gestion globale des émissions afin d’atténuer l’impact des défis climatiques, mais encourage également de nouvelles solutions visant à rendre les systèmes énergétiques plus propres et plus stables.

Tirer parti des vastes ressources solaires et éoliennes du Royaume

Conscient de la capacité de l’hydrogène à accélérer ces efforts et à soutenir un bouquet énergétique durable, le Saudi Public Investment Fund (PIF) s’est engagé à investir 10 milliards USD dans des initiatives liées à l’hydrogène vert, en tirant parti des vastes ressources solaires et éoliennes du Royaume pour stimuler l’innovation continue et la croissance du marché. Cet investissement important représente une nouvelle étape dans le parcours impressionnant du pays lié à l’hydrogène.

Encadré

Principaux moteurs du marché de l’hydrogène en Arabie saoudite

National Hydrogen Strategy (Stratégie nationale en matière d’hydrogène) : lancée en 2020, cette feuille de route vise à produire 1,2 million de tonnes d’hydrogène vert et à conquérir 10 % du marché mondial de l’hydrogène d’ici à 2030.

Demande mondiale et potentiel d’exportation : l’Arabie saoudite est en passe de devenir un exportateur majeur d’hydrogène, après avoir mis en place des accords avec des partenaires internationaux en Europe et en Asie.

Des investissements et des partenariats solides : un projet d’hydrogène vert de 5 milliards USD dans le cadre du projet NEOM, ainsi que 10 milliards USD dans des entreprises dirigées par le PIF, soulignent l’engagement du Royaume envers la production d’hydrogène.

Élargir les possibilités d’exploitation : des pôles industriels comme ceux de Jubail, Yanbu et Jazan offrent un potentiel important pour l’adoption de l’hydrogène dans des secteurs tels que l’industrie lourde, les transports et le stockage de l’énergie.

Avec ses ressources renouvelables abondantes, son soutien gouvernemental fort et l’accent mis sur la décarbonation, l’Arabie saoudite présente une opportunité convaincante pour les technologies et les investissements liés à l’hydrogène. Grâce à des discussions de haut niveau, des présentations de technologies de pointe et des partenariats stratégiques, la conférence Hydrogen Arabia permettra aux parties prenantes régionales et mondiales de saisir cette opportunité d’investissement et de collaboration dans la transition énergétique propre de l’Arabie saoudite.