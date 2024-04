SolarEdge signe la Charte europÃ©enne de l’Ã©nergie solaire pour la fabrication de produits PV au sein de l’UE

SolarEdge, spécialiste mondial des technologies énergétiques intelligentes, a annoncé le 18 avril dernier avoir signé la charte européenne de la Commission européenne pour l’énergie solaire visant à soutenir la fabrication de produits photovoltaïques au sein de l’Union. SolarEdge fait ainsi partie du groupe d’entreprises du secteur solaire européen signataires de la Charte européenne aux côtés de 23 ministères de l’énergie de l’Union européenne (UE). Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Bruxelles le 15 avril dernier, les cosignataires de cette Charte se sont engagés à soutenir une offre durable de produits photovoltaïques de haute qualité en Europe.

« En tant qu’entreprise de premier plan dans le solaire et principal fabricant d’onduleurs optimisées ayant modifié la façon de collecter et de gérer l’énergie des systèmes photovoltaïques, nous sommes un partenaire de choix pour l’UE. SolarEdge joue un rôle clé dans la diversification et la résilience des chaînes d’approvisionnement en produits photovoltaïques pour l’UE. Nos produits et solutions contribuent à la compétitivité de l’UE, au développement durable et à la création d’emplois, ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat. La signature de la Charte européenne de l’énergie solaire témoigne de notre engagement indéfectible pour la transition verte de l’UE et pour le déploiement plus large et plus rapide de l’énergie solaire en Europe. » a commenté Alfred Karlstetter, directeur général de SolarEdge pour l’Europe.