Apex Energies fusionne avec S&H Atlantique et renforce sa place de leader des hangars agricoles solaires en France

Dans la continuité d’une collaboration régulière et complémentaire de plusieurs années, Apex Energies et S&H Atlantique joignent désormais leurs forces pour consolider une position de leader sur la fourniture, le financement et l’installation de hangars agricoles photovoltaïques. De quoi pérenniser un savoir-faire largement reconnu !

Basée à Pessac (33), S&H Atlantique devient désormais une filiale à part entière d’Apex Energies. L’équipe rejoint ainsi la famille des Apexiens, et s’intègre aux équipes déjà implantées sur tout le territoire, soit une trentaine de personnes, qui est déjà très familière au fonctionnement du groupe. Chaque année, S&H Atlantique permet à Apex Energies de construire plus de 100 MWc de hangars (<500 kWc). Ces hangars conçus par Apex Energies sont à la fois une source de production d’énergie renouvelable, qui contribue à la transition énergétique, mais également une solution d’abri et de stockage pour les agriculteurs, en soutien de leurs activités. « Cette fusion avec Apex Energies représente bien plus qu’une simple cession de titres ; c’est une opportunité d’évoluer avec un partenaire historique et stratégique partageant notre vision du marché solaire à destination du monde agricole. L’excellence et la qualité du travail accompli par les équipes ces dernières années ont été le fondement de notre succès et continueront de l’être dans cette nouvelle ère » souligne Nicolas Sipie, Directeur Général de S&H Atlantique.

Une opération de fusion qui va créer de belles synergies

Cette fusion renforce la position de leader d’Apex Energies sur le marché des bâtiments solaires agricoles, couvrant toute la chaîne de valeur des hangars agricoles ; Elle permet également d’accélérer l’exploration de nouvelles opportunités dans les grands projets photovoltaïques au sol et agrivoltaïques à travers la France, en soutien du monde agricole, des collectivités locales et de la transition énergétique des territoires. « S&H Atlantique a démontré au fil des années sa capacité de croissance, sa connaissance du monde agricole et ses compétences à amorcer le développement de ces très nombreux projets, soit plus d’un bâtiment construit par jour en 2023, pour lesquels Apex Energies finalise le financement, la sécurisation du foncier, la construction, la mise en service et l’exploitation » ajoute Matthieu Renaudin, en charge du développement des projets au sein d’Apex Energies. Et Yannick Fages, Directeur Général d’Apex Energies de conclure : « Les équipes d’Apex Energies et de S&H Atlantique partagent une culture entrepreneuriale et des valeurs d’engagement ; elles sont motivées par la qualité des ouvrages et orientées vers la performance, et je suis confiant que cette opération de fusion va créer de belles synergies et de la valeur pour les deux entités ».