Dans lâ€™Auxerrois, des trackers solaires apportent lâ€™Ã©nergie Ã  lâ€™assainissement des eaux usÃ©es

AuxR_Eau, le service de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, voit la concrétisation d’un projet novateur, porté par la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, SUEZ et Thalie Energy, pour la mise en œuvre d’une installation photovoltaïque de nouvelle génération constituée de 12 trackers solaires. L’énergie solaire au service du traitement des eaux !

Dans la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, une station d’épuration et un poste de relèvement ont été équipés de panneaux solaires rotatifs, suivant la trajectoire du soleil pour augmenter la production électrique renouvelable. Ces trakers solaires sont installés par la start-up bourguignonne Thalie Energy. Cette initiative ambitieuse marque une avancée dans la gestion durable des ressources hydriques et témoigne de l’engagement commun en faveur de pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Un objectif fort de décarboner l’énergie électrique consommée

Dans l’optique de réduire l’empreinte carbone des énergies consommées par le traitement des eaux et réduire les coûts d’exploitation, ce projet a vu le jour en moins de trois semaines de chantier. Au total, 10 trackers ont été mis en service le 22 décembre 2023 à la station d’épuration d’Appoigny, et les 2 trackers restants sont entrés en fonction le 16 février 2024 sur le poste de relèvement situé à Monéteau, portant la puissance totale à 320 kWc. En effet, conscients de la productivité accrue de ces trackers intelligents qui suivent la trajectoire du soleil comme un tournesol, cette implantation permet de préparer le système d’assainissement de demain. “Les trackers solaires de Thalie Energy représentent une avancée significative dans la production d’énergie durable. Nous sommes ravis de contribuer à ce projet visionnaire avec nos partenaires, et nous restons engagés à fournir des solutions innovantes pour un avenir énergétique durable” confie Théo Gouin, COO de Thalie Energy.

« Un approvisionnement en eau durable »

En s’engageant résolument dans cette démarche pour AuxR_Eau, la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, SUEZ et Thalie Energy contribuent de manière significative à la création d’un avenir plus durable, en fournissant une eau de qualité à la population tout en minimisant l’impact environnemental du traitement des eaux usées. “Cette initiative incarne notre engagement envers un avenir plus respectueux de l’environnement. Nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la transition énergétique, assurant un approvisionnement en eau durable avec AuxR_Eau.” Ajoute Crescent Marault, Président de la Communauté de l’Auxerrois.

Déploiement à grande échelle

SUEZ renouvelle sa confiance envers Thalie Energy, puisque l’entreprise projette de déployer une dizaine de trackers solaires supplémentaires réparties sur différents sites d’Alsace et de Saône-et-Loire. “Ce partenariat illustre notre capacité à proposer à nos clients des solutions résilientes et innovantes dans le domaine de l’eau. Contribuer à la décarbonation de l’énergie est l’un des axes forts de la Feuille de Route développement durable mis en place, il y a un an, par SUEZ. Elle vise notamment à produire une énergie locale sur nos sites à travers des installations photovoltaïque. Nous sommes convaincus que ce projet local novateur servira de catalyseur, ouvrant la voie à d’autres initiatives similaires à travers le pays” conclut Pierre Kloninger, Directeur Régional de SUEZ.

Encadrés

Les chiffres clés du tracker

27,5 kWc : la puissance d’un tracker Thalie.

7 m² : l’emprise du tracker au sol pour 121 m² de surface de production.

25 : Le Tracker produit l’équivalent de la consommation annuelle de 25 français.

23,6 g.eq.CO2 : l’émission de CO2 par kWh produite par le tracker

Environ 50 000 kWh : la production énergétique annuelle d’un Tracker.

130 : C’est le nombre de Trackers solaires installés par Thalie Energy.

Quid de Thalie Energy ?

Filiale du Groupe ENGO, Thalie Energy est une entreprise française spécialisée dans la conception et l’installation de solutions photovoltaïques à destination des entreprises. Fondée en 2021 par Clément Thomas, elle commercialise différentes solutions énergétiques innovantes qui s’adaptent aux besoins de chaque organisation : trackers solaires, centrales photovoltaïques au sol, toitures photovoltaïques, bornes recharge V.E., ou encore ombrières de parking. Thalie Energy s’engage dans le projet de ses clients de façon unique en France, en leur proposant un accompagnement complet de l’étude à l’installation, en passant par le tableau de bord et la maintenance. Fin 2024, l’entreprise vise la mise en place de 300 Trackers solaires, marquant ainsi un jalon significatif dans sa contribution à la production d’énergie photovoltaïque. Cette dynamique ascendante se poursuivra avec un objectif encore plus audacieux : atteindre 1 000 Trackers d’ici la fin de 2026, propulsant Thalie Energy au rang des leaders dans son domaine. Parallèlement, la croissance de l’entreprise ne se limite pas à la technologie, mais se reflète également dans le renforcement de son capital humain. L’objectif de Thalie Energy est d’employer 50 salariés qualifiés d’ici la fin de l’année 2024, créant ainsi un environnement de travail propice à l’innovation et à la collaboration.