SolarEdge lance la nouvelle gÃ©nÃ©ration dâ€™onduleurs triphasÃ©s tertiaires, le stockage en ligne de mire

La société SolarEdge étoffe son portefeuille tertiaire en France avec la mise sur le marché d’onduleurs triphasés 30 kW et 33,3 kW pour le réseau BT 230 V/400 V et d’un onduleur 40 kW pour les réseaux MT 480 V. Conçus pour allier compacité, puissance et simplicité d’installation, les nouveaux onduleurs sont environ 25% plus légers que les onduleurs concurrents dans leur catégorie de puissance.

Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) remplaçables sur site (un SPD DC de type 2 intégré, un SPD AC de type 2 intégré et un SPD RS485 en option) offrent une protection renforcée en cas de foudre et évitent d’avoir à acheter et à installer des dispositifs externes. Tout en réduisant davantage les coûts de main-d’œuvre, la solution prend en charge un raccordement de réseaux 3 conducteurs et réduit le courant résiduel (RCD) par onduleur (<100 mA) pour les systèmes multi-onduleurs.

Les nouveaux onduleurs triphasés acceptent jusqu’à 150% de surdimensionnement DC/AC. Ils sont compatibles avec les batteries et les futures solutions tertiaires StorEdge©. En prenant en charge les futures innovations SolarEdge, comme le stockage batterie, cette solution est capable de tirer davantage parti de la puissance supplémentaire issue du surdimensionnement DC, car l’énergie normalement perdue dans une solution couplée AC sera redirigée vers une batterie pour optimiser l’autoconsommation.