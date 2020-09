De Dietrich prÃ©sente PV-Ã”, un nouvel accumulateur chauffe-eau hybride photovoltaÃ¯que

De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, lance PV-ô, sa nouvelle gamme de batterie chauffe-eau. Disponible en différentes capacités (150 ou 200 litres), PV-ô offre tous les avantages d’un chauffe-eau électrique : économique, silencieux, sans entretien, entièrement recyclable et d’une batterie complètement écologique. Il offre ainsi confort et eau chaude sanitaire sans faille sur la durée, avec une capacité de stockage d’énergie importante. De plus, l’application mobile « Smart-PV BDR » permet un suivi complet de l’installation photovoltaïque avec le pilotage à distance de l’eau chaude sanitaire.

Une consommation énergétique intelligente

La batterie PV-ô stocke l’énergie excédentaire aux besoins de la maison produite par le champ photovoltaïque sous forme d’eau chaude. PV-ô permet ainsi d’utiliser et de conserver localement la production d’énergie du champ photovoltaïque et ceci tout au long de l’année. L’utilisation de l’énergie autoproduite localement est ainsi optimisée tout comme la rentabilité du champ photovoltaïque. PV-ô de De Dietrich est un chauffe-eau intelligent ayant la double particularité de permettre le stockage d’électricité tout en garantissant le confort en eau chaude sanitaire.

Une solution innovante de batterie économique, compacte et surtout écologique

Le chauffe-eau PV-ô gère trois niveaux de températures sur trois zones différentes offrant ainsi aux utilisateurs :

• de choisir grâce aux différents modes de fonctionnement entre leurs souhaits de stockage d’énergie et leur besoin en confort d’eau chaude sanitaire ;

• d’atteindre des capacités de stockage d’électricité dans un univers compact, complètement écologique, entièrement recyclables et presque gratuit ;

• de gérer leur production d’électricité et leur confort sanitaire au grés de leurs envies via l’APP Smart-PV BDR.

Simplicité d’installation et d’entretien

La multi-position des étriers pour la reprise des trous d’accroches existants offre une installation de PV-ô en lieu et place d’un chauffe-eau électrique classique. De plus, le faible encombrement et la combinaison des fonctions batterie et chauffe-eau font de PV-ô une solution très compacte ne nécessitant pas d’espace dédié comme une batterie classique le demanderai. La version 150 litres par exemple peut être aisément installée au-dessus d’une machine à laver. Un contrôle en toute mobilité Le module Smart-PV associé à la batterie PV-ô donne la possibilité, à travers l’application mobile « SmartPV BDR », de piloter l’appareil à tout moment. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer l’eau chaude sanitaire, la capacité de stockage d’énergie et suivre 24h/24 la production et la consommation d’énergie. Associé à la prédiction Météo, PV-ô peut anticiper l’énergie à stocker et ainsi optimiser au maximum l’autoconsommation avec les gains d’énergie associés.