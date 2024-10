SolarEdge France lance une nouvelle solution solaire pour les centrales au sol et lâ€™agrivoltaÃ¯sme

La nouvelle solution SolarEdge TerramaxTM optimisée pour les grandes centrales est désormais certifiée pour une utilisation en France et disponible à la commande. Du matériel apte à affronter des conditions de site difficiles !

SolarEdge Technologies, acteur mondial des technologies énergétiques intelligentes, annonce aujourd’hui la commercialisation en France de son onduleur haute puissance SolarEdge TerramaxTM associé aux optimiseurs de puissance H1300. Ce nouvel onduleur 330 kW a reçu la certification EN50549 pour une utilisation en France et est désormais disponible à la commande. Cette nouvelle solution photovoltaïque polyvalente est adaptée à diverses topologies et à des conditions de site difficiles : centrales au sol sur des terrains en pente ou irréguliers, sites à double usage pour des applications telles que le photovoltaïque flottant et l’agrivoltaïsme avec trackers solaires.

Une supervision de haute précision

L’onduleur solaire SolarEdge TerraMax™ offre les avantages de l’électronique de puissance déportée au niveau du module (MLPE) de SolarEdge, qui assure des rendements énergétiques plus élevés en surmontant les pertes dues aux différences entre modules et à l’ombrage – particulièrement courantes avec les modules bi-faciaux et le PV vertical – des fonctions de sécurité intégrées avancées, ainsi qu’une flexibilité de conception. La solution est alimentée par la plateforme SolarEdge ONE for C&I avec une supervision de haute précision au niveau des modules et une gestion du parc photovoltaïque pour réduire les visites sur site, augmenter le temps de fonctionnement du système et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance.

Une réduction des coûts du système (BoS) pouvant aller jusqu’à 50%.

La nouvelle solution TerraMax™ haute puissance augmente la production d’énergie solaire grâce à un rendement de 99% de l’onduleur, un surdimensionnement DC de 200% et une atténuation de l’effet PID nocturne intégré. La conception prend en charge jusqu’à 80 modules de longueur de chaîne, ce qui nécessite moins de câblage et d’équipement global. Cela peut conduire à une réduction des coûts du système (BoS) pouvant aller jusqu’à 50%. La pré-mise en service permet également de valider rapidement les composants et le câblage du système, avant la connexion au réseau AC. « Nous sommes ravis d’apporter les avantages bien connus de l’optimisation de la puissance et de la supervision chirurgicale de SolarEdge au segment français de l’énergie solaire avec l’introduction de notre nouvel onduleur haute puissance SolarEdge TerraMax™. Nous sommes convaincus que cette technologie contribuera à maximiser la valeur pour les investisseurs et les EPC » confie Arnold Bourges, Directeur France de SolarEdge Technologies.