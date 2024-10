Olivier Renon, nouveau directeur dÃ©veloppement du groupe REDEN

Acteur majeur dans le développement et la gestion de centrales photovoltaïques et du stockage d’énergie, REDEN nomme Olivier Renon au poste de Directeur Développement Groupe. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les énergies renouvelables, Olivier a pour mission de consolider la présence de REDEN sur ses marchés existants et d’accélérer son expansion en Europe.

Présent depuis 2008 sur toute la chaîne de valeur du photovoltaïque – développement, production de panneaux, construction, exploitation, maintenance et stockage d’énergie – REDEN complète son équipe de direction avec l’arrivée d’Olivier Renon au poste de Directeur Développement Groupe. Olivier Renon apporte une expertise riche et complète permettant d’accélérer le déploiement du Groupe. Avec plus de 20 ans d’expérience internationale dans la gestion et le développement de systèmes de production d’énergie, il contribuera efficacement à renforcer la position de REDEN sur ses marchés actuels et pilotera le déploiement de ses activités vers de nouveaux marchés.

« Je suis convaincu que la transition énergétique durable est une nécessité absolue », explique Olivier Renon, Directeur Développement Groupe chez REDEN. « Le solaire couplé au stockage constitue une solution clé. Le projet de croissance de REDEN, ses engagements RSE, ainsi que ses solutions photovoltaïques et agrivoltaïques m’ont convaincu de rejoindre cette aventure. Fils d’agriculteurs, je suis notamment persuadé de l’importance de créer des synergies entre le monde agricole et le photovoltaïque. La longue expérience de REDEN, ses connaissances agronomiques et sa proximité avec de nombreux acteurs de secteur lui permettent de proposer à la communauté agricole des modèles de partenariat intelligents, en harmonie avec les considérations environnementales et les patrimoines ruraux. »

Avec cette nomination, REDEN confirme sa volonté de rester un leader de l’industrie solaire, tout en innovant constamment pour répondre aux défis énergétiques de demain. « Je suis ravi d’accueillir Olivier dans notre équipe. Sa vision stratégique et son expertise seront des atouts précieux pour accélérer notre croissance en Europe. Chez REDEN, nous restons engagés dans le développement de solutions photovoltaïques innovantes, tout en plaçant la durabilité, le respect de la biodiversité et les valeurs humaines au cœur de nos projets. Olivier incarne parfaitement cette approche, et sa contribution sera essentielle pour renforcer notre relation avec toutes nos parties prenantes. » conclut Frank Demaille, Président-directeur général de REDEN.