Dualsun ouvre une nouvelle AcadÃ©mie Ã  Lyon pour participer Ã  la structuration de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise

Dualsun, leader dans l’innovation solaire pour le marché du résidentiel, annonce l’ouverture de son deuxième centre de formation, la Dualsun Académie, à Lyon. Cette nouvelle implantation vise à répondre à la demande croissante de formations qualifiantes dans le secteur du solaire, tout en renforçant la filière solaire française. Avec un programme intensif et pratique, la Dualsun Académie forme les professionnels du photovoltaïque et solaire thermique pour assurer des installations de haute qualité, sécurisées et durables.

Le secteur solaire est en plein essor en France, avec une demande croissante en main-d’œuvre qualifiée. Selon le baromètre BRAWO IMPACT pour Dualsun, les offres d’emploi dans la filière solaire ont augmenté de 18 % au premier semestre 2024 (VS 1er semestre 2023). La région Auvergne-Rhône-Alpes est celle où les besoins se montrent les plus pressants, avec près de 10.000 offres d’emploi dans le domaine de l’énergie solaire.

Répondre aux enjeux de professionnalisation de la filière

Face à des demandes en formations et en installations solaires fortes, un constat demeure : il existe trop peu de formations dédiées au solaire en France. « Trop d’installateurs forment encore leurs équipes sur le tas, ce qui a un coût élevé pour eux et ne constitue pas une solution durable : avec des intégrations longues, peu qualifiantes, et un manque de sensibilisation aux enjeux de sécurité des installations en toiture. La période de forte d’embauche observée en début d’année souligne le besoin crucial de former des professionnels agiles, et dotés des compétences adaptées aux spécificités de ce métier », souligne Jérôme Mouterde, Co-fondateur et Directeur Général de Dualsun.

La Dualsun Académie répond à ce manque en proposant des formations pratiques qui vont au-delà de la certification QualiPV, essentiellement théorique, en incluant des compétences indispensables telles que la pose de panneaux, leur configuration et leur mise en service.

Par ailleurs, Dualsun milite activement aux côtés d’Enerplan avec l’aide de sa co-fondatrice & Vice-Présidente d’Enerplan Laetitia Brottier, pour une meilleure reconnaissance de la profession, un encadrement réglementaire plus clair et une reconnaissance officielle des compétences, notamment en ce qui concerne les formations qualifiantes.

Des résultats prometteurs pour un investissement sur l’avenir

L’ouverture de cette Académie fait suite au succès d’un premier centre de formation sur Marseille, lancé en septembre 2023. En un an, ce dernier a formé 465 apprenants à travers 61 sessions, avec un taux de satisfaction de 9,5/10. Ces retours positifs soulignent la qualité des formations, alliant théorie et pratique pour répondre aux exigences des professionnels et des entreprises. À Lyon, Dualsun ambitionne de former au moins 500 nouveaux apprenants dès la première année, un objectif réaliste compte tenu de la demande actuelle. La nouvelle Dualsun Académie offrira aussi des formations qualifiantes accélérées sur deux semaines, pour permettre aux professionnels d’acquérir rapidement les compétences techniques indispensables. La sécurité des installateurs (travail en hauteur, risques électriques) ainsi que celle des occupants des bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques seront approfondies dans les différents modules proposés par l’Académie. « La sécurité est une préoccupation majeure dans nos parcours pour garantir des installations fiables et durables dans le temps », précise Eric Fihey, Directeur de la Dualsun Académie.

Renforcer la proximité avec la région Lyonnaise

Lyon, a été choisie pour son positionnement géographique stratégique en tant que point de convergence pour de nombreux acteurs du solaire, et grâce à sa proximité avec un bassin d’emplois dynamique. C’est aussi un territoire bien connu de Dualsun qui fabrique ses panneaux hybrides à 60 km de là, ce qui en fait un choix naturel pour l’ouverture du deuxième centre de formation de l’Académie Dualsun. Ce centre, qui représente un investissement de 300 000 € incluant les équipements, l’espace locatif et la main-d’œuvre, créera deux emplois directs et répondra à une forte demande locale tout en facilitant l’accès à la formation pour des apprenants de toute la France, réduisant ainsi les déplacements.