SolarEdge e-Mobility fournira une solution de groupe motopropulseur Ã©lectrique et de batterie pour Fiat E-Ducato

SolarEdge Technologies, un des leaders mondiaux de l’énergie intelligente, vient d’annoncer que la société a été sélectionnée par Fiat pour fournir des groupes motopropulseurs entièrement électriques et des batteries pour la production du véhicule utilitaire léger Fiat E-Ducato. A la croisée du monde du solaire et de l’e-mobility…

«Nous sommes ravis de faire partie de ce moment important pour Stellantis en introduisant une version électrique du très populaire véhicule utilitaire léger Fiat E-Ducato sur le marché européen. En combinant nos groupes motopropulseurs entièrement électriques avec l’expertise de Stellantis, nous sommes en mesure d’offrir au marché une solution de mobilité électrique LCV de premier ordre qui répond aux besoins des clients commerciaux et aide à atteindre les objectifs de neutralité carbone des centres-villes », a déclaré Zivi Lando, directeur général de SolarEdge. «Nous sommes honorés d’avoir été qualifiés en tant que fournisseur de rang 1 de Stellantis et le seul fournisseur de groupes motopropulseurs entièrement électriques et de batteries pour la première série de production de ces véhicules.»

La division e-Mobility de SolarEdge est basée sur une acquisition réalisée par SolarEdge en janvier 2019. La division e-Mobility développe des solutions sur l’ensemble de la chaîne de valeurs pour les véhicules électriques et hybrides, y compris des groupes motopropulseurs innovants et performants pour les véhicules électriques. L’acquisition a apporté des synergies technologiques aux deux sociétés et fait partie du plan d’exécution de la société visant à étendre son offre de produits au-delà du solaire à un moment où le monde traverse une transformation des énergies propres et une révolution de la mobilité électrique.