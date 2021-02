KDI Solar Ã  lâ€™heure de la gestion des surcharges de fret maritime

Le prix exponentiel du fret maritime a posé et pose de nombreux problèmes aux opérations d’importation de modules solaires photovoltaïques. Cette situation qui dure est en effet préoccupante. Comme l’a déjà annoncé KDI Solar à nombre de ses partenaires installateurs, il apparaît à présent incontournable de répercuter une partie de ces surcharges de fret maritime. En effet, KdiSolar a fait le choix depuis quelques semaines de ne pas casser la chaîne d’approvisionnement. Prix à payer pour garantir une disponibilité sans faille : KDI Solar a supporté le poids de ces surcoûts (surcharges de fret maritime – « MFS ») depuis décembre dernier. Une geste commercial qui ne peut plus durer…

Une MFS contenue à 2.9 % pour février et mars

KDI Solar vient donc d’annoncer à ses partenaires la mise en place d’une ligne de MFS (Martine fret surcharge) qui permettra de garantir aux professionnels du solaire la meilleure disponibilité des équipements et aux meilleures conditions dans les trimestres à venir. Cette MFS sera variable en fonction de la marque des modules et de la date de départ des navires (et du prix du fret maritime inhérent). « Nous nous étions oralement engagés à ce que la MFS n’excède pas pour le mois de février et mars 3,9% du prix intrinsèque des modules. Soyez assurés que nous avons travaillé très dur pour juguler cette hausse exogène, et ainsi préserver votre rentabilité. Nous pouvons être fiers du résultat car la MFS sera contenue à 2.9 % pour Février et Mars et ne s’appliquera que pour toutes les nouvelles commandes de modules solaires à compter du 17 février 2021 » asure Jean-Charles Drouvin, Directeur Général KdiSolar. Cet ajustement tarifaire très contenu est le résultat d’une moyenne pondérée des différents coûts de transport maritime appliqués par les partenaires de KDI Solar et surtout de sa stratégie d’anticipation des achats. « Notre bureau d’ingénierie et nos équipes commerciales sont plus que jamais sur le qui-vive pour vous garantir un service de qualité » Jean-Charles Drouvin dans un courrier adressé aux professionnels de la filière.