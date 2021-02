Rectificatif/ Financement Photosol : rÃ©partition des rÃ´les entre CMS Francis Lefebvre et De Gaulle Fleurance &AssociÃ©s

Pour le financement de deux opérations d’envergure de Photosol en ce début d’année 2021, c’est bien le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés qui a été conseil juridique. CMS Francis Lefebvre Avocats est, pour sa part, uniquement intervenu sur l’audit de ces opérations. Dont acte !

Rendons à César ce qui est à César. Nous annoncions hier sur le blog de Tecsol que le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats avait joué le rôle de conseil dans le financement de deux opérations d’envergure de la société Photosol. Il était en fait juste question des audits concernant ces projets. Les conseils sur les financements ont bien été l’œuvre d’un autre cabinet spécialisé, à savoir, De Gaulle Fleurance &Associés.

Refinancement de Photosol : De Gaulle Fleurance & Associés a accompagné les prêteurs

PHOTOSOL a obtenu un financement de 160 millions d’euros pour financer une partie de son portefeuille de centrales photovoltaïques en exploitation, totalisant une capacité de 169 MWc. C’est l’un des plus importants financements réalisés cette année dans le marché solaire français. Ce refinancement a été mené par un pool bancaire composé de la Banque Postale, de Bpifrance, et de la Caisse d’Epargne CEPAC. Cette opération permettra à PHOTOSOL, premier développeur et producteur indépendant d’énergie solaire de France, de préserver son indépendance et de maintenir sa compétitivité sur ce marché d’avenir. De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin et Jonathan Souffir, associés, Claire Hass, Adrien Serf, avocats et Lily Ravon, juriste ) a conseillé le pool bancaire. « Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès de ce projet d’envergure et au refinancement de ces centrales photovoltaïques qui permettent d’alimenter l’équivalent de 80 000 personnes par an en électricité 100 % renouvelable », explique Jonathan Souffir. « Après une année 2020 très active pour le secteur des énergies vertes, c’est un nouveau pas pour la transition énergétique ! »

Financement de 9 centrales photovoltaïques du groupe PHOTOSOL : De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé les prêteurs La Banque Postale et la Caisse d’Epargne CEPAC

La Banque Postale et la Caisse d’Epargne CEPAC ont finalisé, en tant que prêteurs, un financement bancaire à long terme de 108,5 millions d’euros pour la construction de 9 centrales photovoltaïques au sol et en ombrières de parking d’une capacité totale de 112 MWc pour le compte de PHOTOSOL, un des leaders du marché photovoltaïque en France. Développées et construites par PHOTOSOL, ces installations solaires entreront progressivement en exploitation entre 2020 et 2021. Avec des puissances comprises entre 2.3 MWc et 24 MWc, ces centrales sont localisées sur le territoire français dans le Haut-Rhin, la Drôme, le Loir-et-Cher, l’Allier et les Alpes-Maritimes. Ces projets, lauréats des Appels d’Offres CRE4, prévoient de vendre leur électricité dans le cadre du mécanisme du complément de rémunération pour un prix global moyen sur les 20 prochaines années de 63 c€/MWh. Elles produiront 155 GWh d’électricité verte chaque année, couvrant la consommation annuelle d’environ 60 000 personnes par an (hors chauffage), soit l’équivalent de la ville de Troyes. PHOTOSOL assurera le suivi de construction de l’ensemble des projets puis l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques, ainsi que leur gestion opérationnelle.

De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Claire Haas, Yoann Usseglio, Adrien Serf, Vahan Guevorkian,) a conseillé les prêteurs, la Banque Postale et la Caisse d’Epargne CEPAC. Un mot des principaux acteurs du projet :

« Notre équipe est très heureuse d’avoir conseillé les banques pour le financement de ce projet », explique Jonathan Souffir, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés. « Notre société accompagne depuis 20 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs transformations et nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu participer à ce projet qui contribue pleinement à la transition énergétique ».

« Nous nous réjouissons de la mise en place de cette nouvelle opération de financement sur un portefeuille de projets d’envergure. Elle témoigne de la capacité de PHOTOSOL à continuer à jouer un rôle actif et de premier plan dans le développement de l’énergie solaire en France. Nous remercions nos partenaires bancaires et nos conseils qui ont su mener à bien cette opération dans un environnement de marché perturbé ; démontrant une fois de plus la résilience des actifs d’énergies renouvelables et la pertinence du modèle économique de PHOTOSOL comme développeur et opérateur pour compte propre de centrales solaires » a déclaré Benoît Farines, Directeur Général Adjoint de PHOTOSOL.