SolarEdge dÃ©voile de nouveaux optimiseurs de puissance au salon Intersolar 2023

À l’occasion du salon Intersolar qui se tiendra cette année à Munich du 14 au 16 juin prochain, SolarEdge Technologies (Hall B4, Stand 110), spécialiste mondial des technologies intelligentes de gestion de l’énergie, présentera deux nouveaux optimiseurs de puissance, élargissant ainsi sa gamme de produits destinés aux marchés résidentiel, tertiaire et industriel.

Pour le tertiaire et l’industriel, SolarEdge lance l’optimiseur de puissance S1400 2:1 pour les modules bifaciaux, à haute puissance et à haute tension d’entrée (700 W), y compris les modules G12. Issue d’une technologie brevetée et conçue pour répondre à l’utilisation croissante de ces modules, la nouvelle architecture du S1400 offre une densité de puissance accrue à partir d’une unité plus petite, tout en garantissant des performances thermiques optimales. L’augmentation du courant de sortie permet de concevoir un système photovoltaïque avec moins de chaînes mais plus puissantes, ce qui se traduit par une réduction moyenne d’environ 30 % des coûts de matériel électrique courant continu (DC). Grâce à son design compact et léger, le S1400 offre une plus grande flexibilité de conception dans des espaces contraignants ainsi qu’une plus grande facilité d’installation.

Pour le résidentiel, SolarEdge lance l’optimiseur de puissance S500A pour chaînes courtes. Ce nouveau produit permet de concevoir de manière rentable des systèmes de toiture plus petits avec des modules de plus grande puissance. Suite à une demande croissante de modules de plus grande puissance en Europe, le S500A peut être utilisé sur des systèmes composés de six modules seulement avec les onduleurs Wave et Hub SolarEdge Home monophasés ainsi que l’onduleur SolarEdge Home pour chaînes de PV courtes triphasé, ou de 10 modules avec n’importe quel onduleur triphasé résidentiel SolarEdge.

Les deux nouveaux optimiseurs de puissance intègrent la suite de fonctionnalités de sécurité multicouches de SolarEdge. Il s’agit notamment des capacités AFCI (disjoncteur de défaut d’arc), compatibles avec la plupart des onduleurs SolarEdge, et de SolarEdge Sense Connect, une technologie inédite qui détecte les anomalies thermiques au niveau des connecteurs et interrompt le flux d’énergie avant qu’un potentiel arc électrique ne se produise. La fonction SafeDCTM permet de réduire automatiquement la tension DC des systèmes photovoltaïques à un niveau très basse tension de sécurité (1V DC par module), en cas de défaillance du réseau ou d’arrêt de l’onduleur. La fonction d’arrêt rapide (Rapid Shut Down) permet aux installateurs d’activer la fonction SafeDCTM en appuyant simplement sur un interrupteur, ce qui décharge ainsi les conducteurs jusqu’à des niveaux de tension sûrs en à peine 30 secondes.