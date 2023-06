FHE accélère dans la rénovation énergétique des logements

FHE, groupe industriel familial français (80 collaborateurs et 14 millions de CA) spécialisé dans la production d’équipements énergétiques, franchit un nouveau cap dans la rénovation énergétique des logements privés pour répondre aux attentes et besoins du marché du logement. Des solutions pour maîtriser les factures !

Grâce à une expertise pointue et à une gamme complète d’équipements écoénergétiques, FHE permet aux propriétaires de logements de maximiser leur efficacité énergétique et d’optimiser leur consommation, entraînant ainsi des gains réels sur leur facture énergétique et une baisse significative de leur consommation énergétique. Contribuant ainsi à la préservation de l’environnement, les solutions proposées par FHE offrent aux particuliers la possibilité de réaliser des économies substantielles sur leurs dépenses énergétiques tout en réduisant leur empreinte carbone.

Trois domaines d’expertise

Fondé en 2010, le groupe FHE a développé son expertise dans trois domaines : le confort thermique, la gestion énergétique et le logement connecté. Trois pôles qui permettent à l’entreprise catalane de proposer aux particuliers des solutions adaptées et personnalisées à chacun de leur besoin : chauffage & eau chaude sanitaire ; énergie solaire thermique, hybride ou photovoltaïque ; pilotage à distance des équipements ; monitoring des consommations grâce à une application dédiée.

“Aujourd’hui, notre fil rouge consiste à nous différencier par notre offre et notre création de valeur pour le client. Notre groupe industriel se démarque par sa politique de R&D et par sa capacité à créer des solutions sur mesure et disruptives”, explique Alain Laloum, PDG du groupe. FHE s’est également imposé sur le marché de la promotion immobilière avec de nombreuses résidences équipées, une quarantaine dans toute la France et plus de 1 500 logements au total.

Un réseau Experts FHE

Pour répondre aux besoins des particuliers qui souhaitent s’engager de plus en plus dans la transition énergétique, FHE a mis en place un réseau d’Experts FHE. Un collectif de professionnels certifiés qui s’engagent avec le groupe pour aller plus loin dans la Transition énergétique. Les concessionnaires agréés signent une charte éthique et respectent un cahier des charges précis pour garantir des normes élevées de qualité et d’intégrité dans toutes les phases de gestion des projets énergétiques des clients. Formés par les équipes techniques FHE, ils connaissent parfaitement les solutions et leurs bénéfices. Grâce à une interface en ligne conçue en interne, les membres du réseau Experts FHE ont un suivi détaillé du projet énergétique des clients et peuvent ainsi le faire évoluer et suivre son cheminement.

Le simulateur énergétique pour simplifier les démarches

Dans un souci d’améliorer continuellement la qualité des services proposés et dans une volonté de répondre spécifiquement à chacun des projets en rénovation des clients, les équipes ont développé en interne un simulateur énergétique. Cet outil est une plateforme interactive en ligne qui permet aux utilisateurs de saisir des informations sur leur consommation d’énergie actuelle, leurs équipements et habitudes de vie. Son objectif ? Trouver des solutions adaptées pour économiser de l’énergie et de l’argent. Grâce à une interface intuitive, les particuliers peuvent entrer des données précises sur leur consommation électrique, leur moyen chauffage, le nombre d’occupants etc. C’est un outil puissant qui permet aux particuliers de prendre des décisions éclairées pour réduire leur empreinte carbone et optimiser leur consommation d’énergie. Oren Laloum, directeur général du groupe : “FHE est fier de lancer son simulateur énergétique pour aider les particuliers dans leur projet de rénovation. En les aidant à comprendre l’impact de leurs choix énergétiques et en leur proposant des solutions personnalisées, nous contribuons ensemble à la transition vers un avenir énergétique plus durable.”

Encadrés

500 000 clients d’ici 5 ans

Avec déjà plus de 40 000 clients équipés des solutions FHE à travers toute la France, le groupe perpignanais veut doubler ce chiffre chaque année pour arriver à 500 000 clients d’ici 5 ans. Un chiffre ambitieux, mais réaliste au vu de la demande croissante du marché.

Chiffres clés du groupe

• Création du groupe FHE : 2010

• Nombre d’employés : 80 (France et Maroc)

• Chiffre d’affaires 2022 : 14 millions d’euros

• + de 40 000 installations dans toute la France