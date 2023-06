Ã‰volution annuelle des tarifs d’utilisation des rÃ©seaux publics d’Ã©lectricitÃ©

La CRE publie les délibérations portant décision sur l’évolution des grilles tarifaires des tarifs d’utilisation des réseaux public d’électricité (TURPE HTA-BT et TURPE HTB) au 1er août 2023, en application des délibérations tarifaires de la CRE du 21 janvier 2021 qui ont fixé le niveau du TURPE pour une durée de 4 ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2025.



Conformément aux règles établies par ces délibérations, les tarifs évoluent chaque année d’un coefficient qui prend en compte : l’inflation prévisionnelle de l’année en cours fixée dans la loi de finances, un coefficient X d’évolution annuelle fixé pour les 4 ans, et un coefficient k qui vise à apurer le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) d’Enedis (TURPE HTA-BT) et de RTE (TURPE HTB).

Le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE HTA-BT) évolue au 1er août 2023 de + 6,51 %, résultant :

- d’une inflation prévisionnelle prise en compte dans la loi de finances pour l’année 2023 de 4,2%

- d’un coefficient d’évolution annuelle de + 0,31%

- d’un coefficient d’apurement du CRCP de + 2,0%

Le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE HTB) évolue au 1er août 2023 de +6,69 %, résultant :

- d’une inflation prévisionnelle prise en compte dans la loi de finances pour l’année 2023 de 4,2%

- d’un coefficient d’évolution annuelle de + 0,49%

- d’un coefficient d’apurement du CRCP de + 2,0%