Aventure coopÃ©rative citoyenne : journÃ©es portes ouvertes Ã  la ferme dâ€™Escoums, deux SCIC et un paysan Ã©leveur bio

La coopÃ©rative citoyenne la Ferme dâ€™Escoums organise les samedi et dimanche 23 et 24 aoÃ»t des journÃ©es portes ouvertes, Ã la fois festives et pÃ©dagogiques. Au programme, buffet permanent offert avec dÃ©gustation de la viande bio de la ferme, promenade, concert, tables rondes et ateliers jeux gÃ©ants pour enfants de 7 Ã 107 ans. Cette annÃ©e, la coopÃ©rative accueille, entre autres, la LPO en Pays Catalan. Notamment, le dimanche matin, elle tentera de mieux apprÃ©hender les points de convergence et divergence entre le milieu agricole et les dÃ©fenseurs de la biodiversitÃ©. Sont Ã©galement conviÃ© Ã participer les 5 principaux syndicats agricoles. Rappelons que ces coopÃ©ratives solaires citoyennes sâ€™appuient sur deux projets photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timent, l’un Jean Solaire, 191,4 KWc installÃ©s sur le bÃ¢timent de stabulation et d’Ã©levage, propriÃ©tÃ© de la SCIC Ferme d’Escoums, l’autre GH solaire, 196,35 KWc installÃ©s sur le bÃ¢timent de stockage, propriÃ©tÃ© de la SCIC Escoums Solaire.

fermedescoums.fr/evenement/portes-ouvertes-2025-10-ans