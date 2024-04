Serre photovoltaÃ¯que et kiwi jaune : fructueux partenariat entre Maxime Pallin, Vergers Cancel et Urbasolar

Urbasolar, producteur d’énergie renouvelable basé à Montpellier, et Vergers Cancel, conditionneur et distributeur de fruits implanté dans le Tarn-et-Garonne, ont mis en place un partenariat pour la production et la commercialisation de kiwis sous serres photovoltaïques. Maxime Pallin, jeune agriculteur installé en Gironde qui produit notamment déjà des céréales et des asperges, va très bientôt faire pousser des kiwis jaunes sous serres photovoltaïques Serrisol. Focus sur la serre Pallin, située sur la commune de Le Temple !

Au sein de l’exploitation de Maxime Pallin, on produit le kiwi jaune Dorì, une variété particulièrement gourmande et très prisée aujourd’hui en France par les consommateurs ainsi que sur le marché européen. Pour cette culture qui a le vent en poupe, les serres photovoltaïques sont des outils de production performants au service de l’agriculture.

La protection contre la bactériose PSA

Au-delà de leur contribution à la transition énergétique avec la production d’une énergie verte, les serres solaires offrent en effet, aux agriculteurs, de nombreux bénéfices pour leurs cultures. L’avantage majeur de la serre photovoltaïque pour le kiwi jaune est la protection contre la bactériose PSA, bactérie particulièrement redoutée sur culture de kiwi. Planté en pleine terre et sous serre, l’actinidia [arbre à kiwi ou liane] est ainsi protégé de cette maladie. Les plantations sont également protégées des aléas climatiques tels que la pluie, le vent, et notamment des épisodes de gel très fréquents sur la commune de Le Temple. La serre photovoltaïque est donc adaptée au développement des mises en cultures de cette variété de kiwi (particulièrement sensible à la PSA) et permet une entrée en production plus rapide qu’en plein champ (mode de culture impossible en l’occurrence pour cette variété de kiwi).

Enfin, si la culture sous serre photovoltaïque du kiwi Dorì devrait permettre une précocité intéressante pour la mise en marché, cet itinéraire cultural lui offre également des qualités gustatives exceptionnelles, très prisées de Vergers Cancel et in fine des consommateurs.

4 258 MWh d’électricité d’origine renouvelable chaque année

Pour Maxime Pallin, la serre solaire construite par Urbasolar est un outil de production performant et clef en main. En plus de limiter les investissements aux seuls équipements agricoles, ce type de serre est intéressant grâce à sa robustesse et sa durabilité. Parfaitement adaptée aux besoins du kiwi jaune et à son cahier des charges strict, la serre Serrisol permet à l’agriculteur de sécuriser ses cultures, de se diversifier s’il le souhaite, tout en étant autonome et compétitif. Une réussite en tout point de vue ! D’une surface de plus de 3.5 hectares, cet outil de production agricole photovoltaïque cumule une puissance de 3,41 MWc et produit annuellement 4 258 MWh d’électricité d’origine renouvelable, permettant à l’exploitant de participer à la transition énergétique de son territoire.

www.youtube.com/watch?v=YGldxN8TsQ8