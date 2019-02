SolarEdge a fait le buzz Ã  BePositive Lyon 2019

Lors de Be Positive 2019, SolarEdge a présenté une variété de nouvelles solutions innovantes, et notamment sa solution résidentielle complète, avec son onduleur pour mobilité électrique et l’onduleur StorEdge avec alimentation de secours ainsi que sa gamme de solutions pour le segment tertiaire.

Améliorant encore l’évolutivité et la compétitivité des installations tertiaires, SolarEdge a présenté des onduleurs avec technologie Synergy dotés d’une plus grande capacité, désormais jusqu’à 100 kW, qui combinent grande puissance et simplicité d’installation. SolarEdge a également mis en avant un nouvel optimiseur de puissance permettant de connecter quatre modules avec deux trackers MPPT.

Sans oublier une solution résidentielle complète avec une gamme complète d’optimiseurs de puissance et d’onduleurs, la solution StorEdge et une suite de produits pour la gestion intelligente de l’énergie. Et justement, la solution StorEdge est désormais disponible avec une fonction d’alimentation de secours permettant d’alimenter des charges présélectionnées lors de coupures de réseau.

Sélectionné en tant que finaliste des BePOSITIVE Awards, l’onduleur SolarEdge pour mobilité électrique permet un chargement des véhicules électriques rapide, écologique et économique en combinant la puissance du réseau et du solaire grâce au mode Solar Boost. Enfin côté logiciel et pour renforcer la gamme de solutions logicielles, SolarEdge a présenté Designer un outil de conception web gratuit pour planifier, créer et valider des systèmes SolarEdge, de la conception à l’installation.

Plus d’infos…