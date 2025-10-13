SolarEdge, 1er fabricant Ã  obtenir la certification CNPP Certified pour la dÃ©tection dâ€™arcs et la cybersÃ©curitÃ© photovoltaÃ¯que

SolarEdge devient le premier fabricant Ã obtenir la certification CNPP CertifiedÂ pour les Solutions de DÃ©tection d’Arcs Electriques sur les Installations PhotovoltaÃ¯ques (SDAEIP). Une innovation certifiÃ©e autorise uneÂ :

DÃ©tection et arrÃªt rapide desÂ arcs Ã©lectriques : grÃ¢ce Ã la technologie embarquÃ©e dans nos optimiseurs de puissance et onduleurs intelligents, tous les arcs sÃ©ries, parallÃ¨les et Ã la terre ontÂ Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s en moins d’une minute.

Signalisation et mise en sÃ©curitÃ© du systÃ¨me : supervision en temps rÃ©el, systÃ¨me d’alerte, arrÃªt rapide de l’onduleur et rÃ©duction automatique de la tension DC Ã un niveau sans danger sur un principe de sÃ©curitÃ© positive

CybersÃ©curitÃ© robuste : permet de garantir la protection des donnÃ©es et des communications

La certification couvre les Onduleurs TriphasÃ©s Tertiaires SolarEdge, les Onduleurs TriphasÃ©s avec technologie Synergy SolarEdge (SE20k Ã SE120K) ainsi que les Optimiseurs de Puissance SÃ©rie-S SolarEdge (S1000, S1200 et S1400).

En concevant des projets solaires avec les solutions SolarEdge CNPP Certified, les porteurs de projets PV anticipentÂ les exigences des assureurs et des donneurs dâ€™ordre, rÃ©duisentÂ les risques dâ€™incendie et les coÃ»ts de maintenance et valorisentÂ vos projets auprÃ¨s des clients professionnels et institutionnels tout en bÃ©nÃ©ficiantÂ de solutions certifiÃ©es conformes aux exigences de sÃ©curitÃ© 2025.

EncadrÃ©

ConformitÃ© avec les nouveaux standards de sÃ©curitÃ©

Le nouveau rÃ©fÃ©rentiel APSAD D20, publiÃ© par CNPP en septembre 2025, redÃ©finit les standards de sÃ©curitÃ© pour les installations photovoltaÃ¯ques en toiture. Il introduit des exigences strictes en matiÃ¨re de dÃ©tection dâ€™arcs Ã©lectriques, de cybersÃ©curitÃ© et de supervision et faitÂ rÃ©fÃ©rence Ã la spÃ©cification technique CNPP ST LPMES DEC 25-04 et Ã la certification CNPP Certified (SDAEIP).

www.youtube.com/watch?v=Kq_6Y5UXhCw