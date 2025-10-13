TSG passe le cap des 7000 salariÃ©s et confirme sa transformation vers des solutions multi-Ã©nergies intÃ©grÃ©es

TSG, leader europÃ©en des services techniques pour une mobilitÃ© responsable, annonce avoir franchi le cap des 7 000 collaborateurs. Ce chiffre marque une nouvelle Ã©tape dans la transformation du Groupe, portÃ©e par une croissance soutenue, Ã la fois organique et externe. Une stratÃ©gie de capital humain au service de la transformation et de la croissance tournÃ©e de plus en plus vers lâ€™Ã©nergie solaire et le stockageÂ !

Les effectifs de TSG ont progressÃ© de prÃ¨s de 80 % depuis 2020, grÃ¢ce Ã une stratÃ©gie RH ambitieuse et une attention particuliÃ¨re portÃ©e Ã lâ€™acquisition de nouvelles expertises techniques.

La mobilitÃ© Ã©lectrique, le solaire, la transformation Ã©lectrique et le stockage dâ€™Ã©nergie

Le Groupe a rÃ©alisÃ© plus de 40 acquisitions dans 17 pays au cours des trois derniÃ¨res annÃ©es, dont 11 sur la seule annÃ©e 2025. Ces opÃ©rations jouent un rÃ´le clÃ© dans lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement de TSG sur des segments Ã©nergÃ©tiques en forte croissance, tels que la mobilitÃ© Ã©lectrique, le solaire, la transformation Ã©lectrique et le stockage dâ€™Ã©nergie.Â Avec 86 % de ses collaborateurs mobilisÃ©s sur des opÃ©rations terrain, TSG continue de renforcer son ancrage local et sa capacitÃ© opÃ©rationnelle en Europe, tout en conservant une organisation agile et orientÃ©e vers les besoins de ses clients.Â Â« Le franchissement du seuil des 7 000 collaborateurs est un marqueur fort de notre transformation et de notre capacitÃ© Ã dÃ©velopper et fidÃ©liser les compÃ©tences nÃ©cessaires Ã la transition Ã©nergÃ©tique Â», dÃ©clare Jean-Marc Bianchi, PrÃ©sident-Directeur gÃ©nÃ©ral de TSG. Â« Il reflÃ¨te la soliditÃ© de notre culture entrepreneuriale, lâ€™efficacitÃ© de notre modÃ¨le dÃ©centralisÃ© et lâ€™engagement de lâ€™ensemble de nos Ã©quipes. Chez TSG, nous pensons global, mais nous agissons humain et local. Â»

En 2024, plus de 1 300 collaborateurs ont Ã©tÃ© formÃ©s aux solutions de mobilitÃ© Ã©lectrique et solaire demain

La transformation stratÃ©gique de TSG repose sur lâ€™acquisition et le dÃ©veloppement ciblÃ© de compÃ©tences dans les territoires oÃ¹ le Groupe intervient. Depuis 2016, la part des effectifs dÃ©diÃ©s aux nouvelles Ã©nergies (Ã©lectricitÃ©, solaire, gaz, CVC) est passÃ©e de 2 % Ã plus de 25 %. Cette Ã©volution rÃ©sulte dâ€™opÃ©rations de croissance externe ciblÃ©es â€“ plus de 60 % des recrutements depuis 2020 proviennent dâ€™acquisitions, dont 93 % dans les nouvelles Ã©nergies â€“ mais aussi dâ€™une politique active de formation interne.Â Chaque collaborateur bÃ©nÃ©ficie en moyenne de 22 heures de formation par an, favorisant le dÃ©veloppement des expertises multi-Ã©nergies dans lâ€™ensemble des pays. Rien quâ€™en 2024, plus de 1 300 collaborateurs ont Ã©tÃ© formÃ©s aux solutions de mobilitÃ© Ã©lectrique et solaire.Â TSG investit Ã©galement dans des centres de formation technique internes et locaux, comme le Centre de formation solaire et Ã©lectrique certifiÃ© en France ou encore le programme technique dÃ©veloppÃ© en Espagne, afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la montÃ©e en compÃ©tences par lâ€™apprentissage pratique.Â Des outils digitaux comme la TSG e-Academy permettent aujourdâ€™hui un dÃ©ploiement de la formation dans 16 langues, assurant une montÃ©e en compÃ©tence rapide et homogÃ¨ne Ã lâ€™Ã©chelle du Groupe.

Une organisation engagÃ©e, stable et agile

MalgrÃ© une croissance rapide, TSG affiche un taux de fidÃ©lisation bien supÃ©rieur Ã la moyenne du secteur. Son modÃ¨le dÃ©centralisÃ© et son ancrage local permettent aux Ã©quipes dâ€™Ã©voluer dans un environnement flexible, autonome et orientÃ© performance, en phase avec les valeurs du Groupe : responsabilitÃ©, sÃ©curitÃ©, satisfaction client.Â TSG combine prise de dÃ©cision locale et alignement global grÃ¢ce Ã sa communautÃ© RH et Ã sa fonction RH Groupe, permettant de structurer les meilleures pratiques tout en prÃ©servant son esprit entrepreneurial.Â TSG progresse Ã©galement sur ses ambitions en matiÃ¨re de diversitÃ©, avec pour objectif dâ€™atteindre 20 % de femmes dans ses effectifs, contre 14 % en 2021.Â La marque employeur du Groupe, Â« Move with TSG. Energize your Future Â», reflÃ¨te cette ambition dâ€™attirer et de fidÃ©liser les talents qui accompagneront le dÃ©veloppement Ã long terme du Groupe.

