SolarDuck va construire du solaire offshore Ã  Kust West VII au Pays-Bas

SolarDuck a remporté la plus grande centrale solaire hybride flottante offshore au monde dans le parc éolien offshore Hollandse Kust West VII (Pays-Bas). La société construira un démonstrateur de 5 MW avec des solutions de stockage d’énergie intégrées innovantes, le projet devant devenir opérationnel en 2026 !

La réalisation de ce projet solaire offshore permettra à SolarDuck d’évoluer plus rapidement, de récolter les avantages en termes de coûts associés et, en fin de compte, d’accélérer les projets commerciaux à l’échelle du réseau. Les projets hybrides éolien et solaire offshore promettent d’accélérer l’adoption d’OFS (Offshore Foundation Solutions) à grande échelle. Les complémentarités entre les ressources éoliennes et solaires ainsi qu’une meilleure utilisation des infrastructures existantes et de l’espace océanique stimuleront la croissance des projets OFS hybrides. De cette manière, SolarDuck peut avoir un impact plus profond sur la décarbonisation du monde, en particulier dans les régions ensoleillées où les terres sont rares. Le PDG de SolarDuck, Koen Burgers, a déclaré : « Il s’agit d’un projet phare pour SolarDuck et d’une étape importante pour l’ensemble de l’industrie OFS. SolarDuck, étant le premier à construire un projet hybride à cette échelle, démontrera la robustesse de notre solution, prouvera le rôle important de l’intégration de systèmes dans la construction de systèmes énergétiques d’avenir et permettra la mise à l’échelle de la technologie pour accélérer son adoption ».