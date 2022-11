La capacitÃ© de production de GoodWe en passe dâ€™atteindre les 30 GW

Inspiré par la tendance à la neutralité carbone dans le monde, un nouveau réseau d’énergie verte basé sur l’innovation numérique prend progressivement forme. GoodWe, avec la vision de conduire l’avenir énergétique intelligent du monde, développe activement sa capacité de production et poursuit de nombreuses innovations technologiques. Dans la ligne de mire, 30 GW de capacité au sein d’une usine qui montre l’exemple !

En août de cette année, GoodWe a organisé la cérémonie de mise en service de sa base de fabrication de phase II à Guangde, dans la province chinoise de l’Anhui. Couvrant une superficie d’environ 46 000 m², la nouvelle usine se concentre principalement sur la production d’onduleurs solaires, de produits de stockage d’énergie et de matériaux de construction photovoltaïques. Cette expansion devrait porter la capacité totale de l’entreprise à 30 GW.

La baisse de l’empreinte carbone comme un leitmotiv

En tant que pionnier de l’énergie propre et de la gestion de l’environnement, GoodWe s’efforce également de faire de sa base une “zone de démonstration intelligente à faible émission de carbone”. Un système solaire photovoltaïque de 2,8 MW connecté au réseau a été installé sur le toit de la base à ce jour, avec 12 ensembles d’onduleurs GoodWe HT 1500V Series (225 kW) connectés. Et ces chiffres vont encore augmenter dans un avenir proche. De plus, avec la durabilité ancrée dans les esprits des responsables de GoodWe, toute la cabine ou l’évier de ces onduleurs est faite d’un alliage d’aluminium et de magnésium qui peut être recyclé ou réutilisé à 100%. Par conséquent, le projet peut fournir 2,8 millions de kWh d’électricité à la base de fabrication chaque année, ce qui équivaut à économiser 900 tonnes de charbon standard et à réduire 2 247 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone chaque année, garantissant ainsi que la base est construite et exploitée de manière écologique et à faible émission de carbone. Avec l’expansion continue du système photovoltaïque en toiture, la base est déterminée à réaliser une production verte dans la plus grande mesure possible.

« Le concept de notre nouvelle base reflète bien la philosophie de durabilité de GoodWe »

En utilisant largement les matériaux de construction photovoltaïques de GoodWe dans la construction d’installations telles que la cantine et le solarium zéro carbone de la base de fabrication, GoodWe a une fois de plus démontré son ambition de faire en sorte que chaque bâtiment génère de l’électricité. En outre, des stations de recharge en courant continu et alternatif et un abri de voiture solaire intégré au système de “stockage-recharge solaire” sont également construits pour aider à réduire l’empreinte carbone. “Avec la mise en production de la phase II de notre base de Guangde, la capacité de production des onduleurs GoodWe et d’autres produits va connaître une augmentation substantielle. Cette expansion représente une étape passionnante pour GoodWe, nous donnant plus de confiance pour relever les défis apportés par les chaînes d’approvisionnement et les conditions commerciales changeantes”, a déclaré le PDG et fondateur de GoodWe, Daniel Huang. “Plus important encore, le concept de notre nouvelle base reflète bien la philosophie de durabilité de GoodWe. Nous n’épargnerons continuellement aucun effort pour ouvrir la voie à la promotion de la transition énergétique mondiale et à la création d’un avenir durable pour la terre, l’humanité et les générations futures.”