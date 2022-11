Deux parcs photovoltaÃ¯ques construits par BayWa r.e. rendront le Groupe VELUX 100 % renouvelable dâ€™ici 2024

Le Groupe Velux et BayWa r.e viennent de conclure un partenariat concernant deux actifs pour alimenter les activités européennes du premier fabricant mondial de fenêtres de toit avec une électricité 100 % renouvelables d’ici 2024. Et ceci se passe dans le Sud de l’Espagne !

Les PPA (Power Purchase Agreements) passés entre VELUX et BayWar.e. conduiront au développement de deux parcs solaires près de Séville et Grenade, dans le sud de l’Espagne. Le parc d’Alhendín, près de Grenade, est le premier projet agrivoltaïque en Espagne mené par BayWa r.e. mettant en œuvre une technologie innovante de culture inter-panneaux.

Environ 40 000 tonnes d’équivalent CO2 par an

Raccordées au réseau en 2023 et 2024, les deux centrales produiront 167 GWh d’énergie renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 45 000 foyers européens. 80 % de l’électricité produite par les centrales sera fournie directement à VELUX, le reste de l’énergie sera injecté dans le réseau. Ces PPA réduiront l’empreinte carbone des activités européennes de VELUX d’environ 40 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Lars Petersson, PDG du groupe VELUX, commente le projet : « VELUX a toujours eu pour objectif d’apporter la lumière du jour dans la vie des gens. Nous sommes maintenant très enthousiastes à l’idée de valoriser cette même lumière du jour, l’énergie solaire, pour décarboner nos activités dans les années à venir. Notre entreprise s’est engagée à lutter contre la crise climatique et à faire preuve d’un leadership durable. Avec cet accord, nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif de réduction de 100 % de nos émissions d’exploitation d’ici 2030 ».

Symbiose entre agriculture et énergie solaire

Une part de 10 % du parc solaire d’Alhendín sera dédiée à l’agrivoltaïsme (ou agri-PV), technique combinant production d’énergie et production alimentaire, dont BayWa r.e. est un précurseur et un acteur majeur. L’installation sera conçue avec des rangées de panneaux de largeur et de hauteur spécialement augmentées, de manière à ne pas entraver les activités agricoles et à permettre aux engins agricoles de passer entre les rangées de panneaux, notamment pour la récolte du blé. Les modules photovoltaïques seront par ailleurs mis à profit pour collecter l’eau de pluie et aideront ainsi l’agriculteur à gérer les problématiques récurrentes posées par le changement climatique et les sécheresses dans une région parfois aride, créant une interaction eau-énergie-alimentation vertueuse. Ce PPA innove avec un concept de symbiose photovoltaïque, associant énergie solaire, environnement et collectivité pour des bénéfices mutuels. Le développement des parcs solaires intégrera une série de mesures d’accompagnement en faveur des communautés locales et de l’environnement, qui amélioreront la biodiversité et favoriseront la participation des collectivités. Pour assurer que la priorité soit toujours donnée à l’environnement et aux collectivités locales, BayWa r.e. s’associera avec les universités voisines, l’Université Autonome de Madrid et l’Université de Cordoue, pour former un groupe de recherche interdisciplinaire dont les résultats viendront enrichir une stratégie complète et sur mesure. « Ce projet incarne à la perfection les synergies possibles entre production solaire, l’agrivoltaïque, les partenariats avec les collectivités et la biodiversité », déclare le PDG de BayWa r.e., Matthias Taft. « Les entreprises de premier plan telles que le Groupe VELUX jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et peuvent changer la donne en ouvrant des voies et des solutions plus durables. Favoriser la transition énergétique des entreprises est une priorité pour nous, c’est donc une étape importante pour BayWa r.e. d’aider VELUX à atteindre ses objectifs en matière d’électricité renouvelable avec ce PPA. »

Contribuer à la réalisation d’un volet essentiel de l’engagement de VELUX en matière de neutralité carbone à vie

Une fois raccordées au réseau, les nouvelles centrales solaires permettront à VELUX d’atteindre son objectif de 100 % d’électricité renouvelable en Europe et, ce faisant, de respecter un volet important de son engagement en faveur de la neutralité carbone à vie : réduire les émissions de ses activités à zéro et diviser par deux les émissions de la chaîne de valeur d’ici 2030, tout en capturant l’équivalent de l’empreinte carbone historique de l’entreprise grâce à des projets sur le climat et la biodiversité développés et dirigés par le WWF. Schneider Electric, leader mondial du conseil en approvisionnement en énergie renouvelable des entreprises, a soutenu VELUX dans la sélection des projets et leurs négociations.